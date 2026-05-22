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    首頁 > 政治

    梁文傑一句話打臉蔣萬安？周軒：台北不必只跟上海交流

    2026/05/22 08:21 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋參選台北市長，表達舉辨雙城論壇沒有效益。中國國台辦痛罵沈是「台獨頑固分子」，慣於造謠誣蔑、攻擊破壞兩岸交流合作。陸委會發言人梁文傑昨日表示，雙城論壇跟兩岸議題沒有關係，對岸不用急著去批評沈伯洋。對此，政治工作者周軒表示，梁副的這番話，也更證明了沈伯洋的「無限城論壇」才是符合實際狀況的，台北市跟任何一座國際城市交流，都是台北市市政的一部分，不需要獨尊某一座城市。

    周軒在臉書PO文表示，昨日梁文傑表示「雙城論壇其實是台北市的市政，它不是兩岸議題，台北市政府覺得它和上海市的交流可以得到資訊或是相互交換經驗，對台北市的城市治理跟發展有好處。如果沈伯洋選上台北市長，他覺得這個事情對台北市的市政沒有用，那也是台北市的事情，跟兩岸議題是沒有關係的。」

    周軒指出，梁文傑副主委這段話，已經讓蔣萬安內傷了，因為蔣萬安日前是這樣說的：「雙城論壇是目前兩岸之間僅存唯一官方交流的管道。兩岸關係越困難，越需要溝通交流，會持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，讓這樣子兩座城市持續市政交流。」

    周軒續指，蔣萬安一直把雙城論壇無限放大到台灣兩岸交流的「唯一」官方平台，但從陸委會的角度來看，雙城論壇不過是台北市自己的「市政活動」，少在那邊往自己臉上貼金了。

    周軒直言，梁副的這番話，也更證明了沈伯洋的「無限城論壇」才是符合實際狀況的，台北市跟任何一座國際城市交流，都是台北市市政的一部分，不需要獨尊某一座城市，交流的成效判斷標準，只有一個，就是對台北市民有沒有幫助。

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