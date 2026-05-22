民眾黨爆退黨潮 吳靜怡：「黃負心黨部」成形

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨，將以無黨籍身分參選台中市東南區市議員。楊寶楨直言黨內提名雙標，黨主席黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。對此，媒體人吳靜怡表示，黃國昌打造民眾黨「黃負心黨部」，空降嫡系逼走基層，成為柯文哲地方勢力的關燈人！民眾黨的退黨潮來勢洶洶，如同「黃負心黨部」正式成形，每天都要問，有沒有人要退黨的？

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌喊地方選舉席次翻倍，結果民眾黨卻先出現退黨翻倍，從前發言人、創黨元老，到地方主委、現任議員、區主任、里長陸續離開，這已經不是單一選區糾紛，而是白色力量地方根系正在鬆動。

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吳靜怡指出，民眾黨退黨潮時脈：「2025年11月底，前發言人李有宜退黨，打響第一槍；創黨元老朱蕙蓉跟進離開。2025年12月，台中北屯參選人陳諭韋退黨，改以無黨籍參選。2026年1月，新竹里長蔡志堅退黨；曾姸潔也因民調費與制度爭議退出桃園龜山初選。2026年3月，雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠退黨，並傳出多名黨員集體出走。2026年4月，南投縣議員簡千翔退黨；不分區立委李貞秀遭開除黨籍，引爆黨內清算質疑。2026年5月，曾姸潔退黨、無黨籍參選；新北汐止區主任黃守仕離開；前發言人楊寶楨退黨，獨立參選台中市議員；桃園龜山區前主任高華宏退黨，痛批金釵空降：『這不是競爭，是羞辱。』」

吳靜怡續指，這條時脈說明一件事，離開的人，不是反柯派，而是過去替柯文哲打仗、替民眾黨蹲點、替白色力量在地方扎根的人，所以真正把柯文哲地方勢力一盞一盞關掉的人，不是民進黨，而是黨主席黃國昌！

吳靜怡分析，黃國昌說制度公平，但基層看到的就是地方經營可以被中央一句話抹掉，努力可以被空降取代，蹲點可以被嫡系覆蓋，初選失敗的人還能跨區復活，民眾黨似乎淪為黃國昌的個人提名機器，所以，「黃負心黨部」不是玩笑話，而是民眾黨政治現況的總結，黃國昌負了小草，負了基層，負了地方經營者，也負了柯文哲建立起來的地方勢力。

吳靜怡直言，一個靠舊軍系續命，一個靠空降嫡系上位；藍白合流到最後，不是改革，而是「舊政治」與「假改革」的合體。民眾黨的燈，不是被別人關掉的，柯文哲地方勢力的關燈人，就是黃國昌！

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