國民黨台中大里、霧峰選區不辦初選 鄭伯其批：沒收初選制度何在？

國民黨台中市大里、霧峰選區市議員提名不辦理初選，有意參選的鄭伯其批制度不透明，讓年輕世代心寒。（鄭伯其提供）

國民黨台中市黨部20日公告，21日、22日辦理市議員參選領表作業，21日至23日辦理參選登記作業，但其中第13選區（大里、霧峰區）等3區，將直接徵召該選區現任議員，不辦理初選，這讓有意參選的前里長鄭伯其不滿，質疑連登記參選機會都沒收，國民黨還叫有制度的政黨嗎？讓長期投入地方服務的年輕世代感到寒心。

國民黨近日辦理市議員參選領表、登記作業，但第11選區（東、南區）、第12選區（太平區）、第13選區（大里、霧峰區），市黨部考量議員當選席次最大化、國民黨和台灣民眾黨合作等因素，將不辦理意見徵詢及領表登記作業，並提報建議徵召該選區現任議員，大里、霧峰區將徵召蘇柏興、林碧秀議員。

請繼續往下閱讀...

上次參選落選的鄭伯其，本次有意捲土重來，強調國民黨主席鄭麗文曾多次公開強調，國民黨是一個講求制度、公平競爭的政黨，但如今台中市黨部直接限制領表登記，讓基層相當錯愕，也讓許多長期投入地方服務的年輕世代感到寒心。

鄭伯其指出，民主政黨最基本的精神，就是公開、公平、公正的競爭，「基層不是害怕民調，也不是不能接受初選，而是現在連參與競爭的資格都被沒收，這樣還叫制度嗎？」

鄭伯其強調，國民黨若真的要改革、年輕化，就不應該害怕公平競爭，更不該用封閉方式處理提名問題。他認為，只有公開透明的初選制度，才能真正凝聚支持者、團結勝選，希望讓所有有志參選者一個公平參與的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法