涉詐領特別費53萬 新北「最速前區長」廖武輝起訴

新北林口區公所前區長廖武輝涉詐領特別費被起訴。（資料照）

擅長路跑、有新北市府「最速區長」之稱的林口區公所前區長廖武輝，涉指示下屬不實核銷詐領特別費及環境清潔維護費，作為個人私用或交誼使用的花籃花圈費用，金額約53萬元；新北地檢署今依違反「貪污治罪條例」利用職務上機會詐取財物罪嫌起訴廖等4人，雖廖坦承犯行繳回犯罪所得，但檢方認為他曾指示下屬銷毀帳冊、謊稱發票遺失，欲掩飾犯行，因面對司法調查才認罪，建請法院不予緩刑宣告。

據查，廖武輝是在2023年至2025年4月擔任林口區長，自4月7日起，廖武輝卸任林口區長一職，轉任新北市政府觀光旅遊局專門委員，現已離職；他因擅長路跑，有10多年的馬拉松參賽經驗，被媒體稱為「最速區長」、「市府馬拉松最速男」等。

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檢調查出，環境清潔維護及雜支費用，僅限於購買辦公室綠美化等支出，不能作為區長購入花圈花籃公誼致贈使用，花籃花圈費用，應使用區長特別費，而非以其他業務費申報；廖卻自上任後即涉嫌命洪姓女課員每月自區長特別費支領1萬元現金，供其私用，經洪女告知特別費僅19500元，恐無法支應其要求。

檢調發現，廖因此指示不知情的林口區公所經建課歷任課長，將區政業務的各室業務費，以用途為辦公室綠化名義，供洪女使用；洪女則將自行蒐集的空白收據填寫日期、金額、品項，或向同事索取購買食品、非公務餐敘發票，不實核銷詐領區長特別費31萬元作為個人私用及綠美化費用22萬則作為花圈花籃費用，總計詐取約53萬餘元；2024年12月間，當時的區公所秘書室黃姓女主任經洪女告知後此事後，仍於各報支黏存單的「單位主管」及「機關首長」欄核章決行而涉案。

此外，廖於去年4月6日調職後，洪女尚有為廖代墊4萬餘元款項，尚未以區長特別費科目核銷；當時的區公所王姓女主祕獲知後，仍同意洪、黃2人以不實單據報支「環境維護及雜支」科目經費手法，不實報支39255元，以取回洪女代墊的金額。

檢方認為，廖、洪2人涉利用職務上機會詐取財物及偽造文書罪嫌，王、黃2人則涉偽造文書罪嫌，並斥責廖身為地方區長，卻下屬不實核銷特別費、作為個人交誼使用的花籃花團費用，且他是台北大學法律系、輔仁大學法律碩士，是專業法律人士，竟知法犯法，長期小額詐領公款，知悉洪女遭檢舉後還欲掩飾犯行，最終經司法調查後始坦承犯罪，建請不予緩刑宣告，以告誡此類犯罪並非繳回犯罪所得即可獲得緩刑，發揮刑罰一般預防效果。

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