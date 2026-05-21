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    首頁 > 政治

    新加坡首屆台灣蔬食國際美食節月底登場 運用AI推出雙語宣傳曲

    2026/05/21 12:23 記者黃靖媗／台北報導
    駐新加坡代表處為推廣即將於5月底登場的首屆台灣蔬食國際美食節，創新運用人工智慧（AI）技術，首度推出華語與英語雙語宣傳歌曲。（圖擷取自YouTube）

    駐新加坡代表處為推廣即將於5月底登場的首屆台灣蔬食國際美食節，創新運用人工智慧（AI）技術，首度推出華語與英語雙語宣傳歌曲。（圖擷取自YouTube）

    為推廣即將於5月底登場的首屆台灣蔬食國際美食節（Taiwan International Plant-Based Festival），駐新加坡代表童振源表示，代表處創新運用人工智慧（AI）技術，首度推出華語與英語雙語宣傳歌曲，展現台灣結合科技創新、文化創意與蔬食外交的嶄新能量，為台灣運用科技推動文化與農業開創嶄新模式。

    童振源今日於社群媒體指出，駐新加坡代表處運用Gemini協助填詞，並融合台灣流行音樂與國際流行樂風元素進行編曲，打造華語歌曲「台星交輝・蔬食盛宴」及英文歌曲「Taiwan and Singapore Shining Together: A Vegan Banquet」2首宣傳單曲，以創新多元方式向新加坡社會推廣台灣優質蔬食文化與高端農產品。

    童振源說明，2首歌曲皆以輕快明亮、充滿活力的現代流行音樂風格呈現，透過科技與音樂的創新結合，巧妙融入台灣與新加坡文化交流意象，以及蔬食健康、永續與環保理念。歌曲內容以「台星友誼、健康蔬食與永續生活」為主軸。華語歌曲「台星交輝・蔬食盛宴」描繪台灣與新加坡攜手推廣蔬食理念的情誼，透過溫暖且富節奏感的旋律，展現蔬食帶來的幸福感與人文關懷；英文歌曲「Taiwan and Singapore Shining Together: A Vegan Banquet」則以國際化語言傳遞綠色飲食、環境永續與跨文化共享美食的理念，展現台灣蔬食文化兼具創意、美味與環保價值，期盼藉由音樂感染力，引發更多民眾對健康飲食與永續生活方式的共鳴。

    童振源表示，本次台灣蔬食國際美食節由駐新加坡代表處攜手台灣農業部，以及榮獲米其林綠星肯定的「陽明春天」純淨素餐飲集團共同策劃舉辦，首度在新加坡全面推廣台灣蔬食文化。活動希望透過台灣高端精緻蔬果與蔬食料理，將台灣農業品牌與健康永續理念帶入國際餐桌，進一步提升台灣蔬果在新加坡市場的形象與價值。

    童振源表示，台灣蔬食文化享譽國際，此次首度嘗試以AI創作雙語歌曲，不僅展現科技外交的創新實踐，也希望透過跨越語言與國界的音樂形式，吸引更多新加坡民眾及國際友人認識台灣精緻多元的蔬食文化，深化台星雙邊文化、美食與農業交流。此次活動也象徵台灣將數位創新、文化外交與農業品牌行銷相互結合，為國際推廣注入嶄新元素。

    台灣蔬食國際美食節系列活動預計自5月底展開並持續至9月底，包括5月31日至6月1日於佛光山新加坡分會舉辦蔬食烹飪交流與蔬食義賣活動；6月6日於慈濟基金會新加坡分會舉辦蔬食教育論壇；以及7月1日至9月30日於四川豆花飯莊推出期間限定蔬食料理。

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