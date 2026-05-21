川普頻喊台灣偷走美國半導體 潘孟安：這當然不是事實

立法院司法及法制委員會審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮兩人一同列席備詢。（記者田裕華攝）

美國總統川普多次公開指控．台灣偷走美國的半導體及晶片。對此，我國總統府秘書長潘孟安今（21日）強調，「這當然不是事實」，台灣半導體是歷經30年的技術淬煉與供應鏈提升才有如今地位，政府關稅談判團隊已向美方說明產業結構，美國相關部會都非常清楚。

立法院司法及法制委員會今天上午審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分。國民黨立委洪孟楷質詢時指出，川普不只一次提及台積電與台灣偷走晶片、半導體，但未見政府相關單位提出嚴正抗議、或是要求美方正視歷史事實。

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潘孟安回應，這當然不是事實，台灣和台積電絕對沒有偷走美國的半導體，台灣政府也曾正式對外說明過。

洪孟楷追問，若川普一而再、再而三，用這種扭曲、根本不是事實的話，會否建議總統賴清德在與川普談話時，請川普更正說法。

潘孟安表示，台灣在30年前的確是向英特爾（Intel）購買技術移轉，經過30年的淬煉與整體供應鏈的提升，台灣才有今天的地位，這是全世界半導體產業鏈的現實與事實，「只是他太簡略了，他也不知道這些製造過程，過去他的專業背景或是他的幕僚，可能是在商業上，但製造業完全不是這麼一回事。」

潘孟安說，當川普第一次提到這項說法時，台灣團隊在關稅談判過程中就已向美方如實說明．製造業與一般商品買賣不同。

不過，洪孟楷質疑，川普持續發表相關言論，顯見團隊溝通並未下情上達，或是川普明明知情卻刻意扭曲？潘孟安則回應，自己不予揣測．美國財政部、商務部等單位都非常清楚整個產業結構鏈，「所以他才要求，他要成為AI的整個最重要的基地的時候，更需要台灣。」

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