共軍犯台恐回「改革開放前」 黃重諺：老共最忌憚台灣這3大利器

黃重諺分析，老共在國防特別條例不外乎在乎三個部分：遠距精準打擊、台灣之盾、無人機。圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

國安會諮詢委員黃重諺今揭露，中國花非常大力氣干預美國對台軍售，並持續拖延我方防衛部署，中共高度忌憚我國1.25兆國防特別預算，尤其是遠距精準打擊、台灣之盾和無人機三部分。中方評估，若台灣七大防衛能力到位，共軍在台海妄動將付出慘重代價，「不敢說回到解放前、至少會回到改革開放前，所以他在意」。

黃重諺接受廣播專訪指出，美方這段期間一再重申，「美國對台政策沒有改變」，他們也都不支持任何片面改變現狀，不只是因為在《台灣關係法》中，美國對台灣一個特殊的關係跟承諾，更重要是從《美國國家安全戰略》來說，台灣就是其在第一島鏈、西太平洋的核心利益。

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談及中國短期很難撼動美國政策，只能干預美國對台軍售，黃重諺坦言，中國花非常大的力氣做這件事，我國整體議程的安排從一開始就不太順利，去年11月26日提出來後，在國會拖非常久，直到今年3月才處理、5月才通過，中間有非常長的時間，不知道為什麼一定要停在那裡，但所有人都知道中國因素非常高。

被問及「中國不只對美國下手，對國內也有施力？」黃重諺說，這一點都不意外，這段期間把台灣說成挑釁者、把強化國防扭曲成「倚美謀獨」、「以武謀獨」，這類敘事不只是國台辦天天講、國內也常常聽到，而且是拿來當成擋軍購、阻止重要安全投資的理由，近日很多重要裝備的預算也開始被大規模凍結。

黃重諺指出，中國如果要阻擋台灣的建軍，其實不一定直接在立法院以刪除預算作為結果，拖延也可以、延緩部署也可以，這些都是。他也分析，老共在這次國防特別條例不外乎在乎三個部分：遠距精準打擊、台灣之盾、無人機。

首先，黃重諺表示，遠距精準打擊確實打破中國以往認知的，第一時間用遠火「洗地」，他們現在發現如果我方有高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），或有其他遠距精準打擊裝備，再加上智慧指管等，能進行快速的火力協調決策時，前述的佈局就會被打壞。

第二，台灣之盾，黃重諺指出，如果台灣之盾被完整起來，未來共軍如果要「洗地」或破壞關鍵基礎設施的作為，就會被打折扣，而且是大打折扣，只要在戰術上持續消耗敵方的可能性，就能確保後續的安全。老共操作認知戰，就是希望國人每天心裡都很害怕，達成「首戰即終戰」的目標，最好還沒發動第一波你們就已經放棄了。

最後就是無人機，黃重諺指出，這次國防特別條例中的七大防衛能力，其實是經過我方根據共軍可能作為不斷的模擬所做的整備，其實中方也有評估，一旦我們七大防衛能力到位，中共可能第一波就遇到非常慘重的代價，「不敢說他回到解放前，但至少會回到改革開放前說不定，所以他在意」。

被問到這種情況發生，不就等於中共20年來的「軍事現代化」白做工？黃重諺說，確實如此，不管是空中、水下或者是水上各種無人機部署跟戰力的形成，即便像美國這樣的大國，遇到伊朗也非常困擾，更何況是以台灣的工業能力，若能形成有效戰力，任何人要在台海周邊妄動，都會帶來極高風險。

國防部日前公布，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」籌獲項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空、反彈道及反裝甲飛彈（台灣之盾）、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統及台美共同研發及採購之裝備、系統共7類。

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