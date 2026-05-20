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    首頁 > 政治

    獨家》才因軍購案關係緊張 傅崐萁今晚宴請趙少康

    2026/05/20 21:36 記者劉宛琳／台北報導
    前中廣董事長趙少康日前批黨團總召傅崐萁軍購案配合黨中央，是因為想接立法院副院長，導致2人關係一度緊張。（資料照）

    前中廣董事長趙少康日前批黨團總召傅崐萁軍購案配合黨中央，是因為想接立法院副院長，導致2人關係一度緊張。（資料照）

    國民黨日前討論軍購案，黨主席鄭麗文強調一定要支持3800億黨版，前中廣董事長趙少康批黨團總召傅崐萁配合黨中央，是因為想接立法院副院長，導致2人關係一度緊張，不過後來有私下溝通；而今晚，傅崐萁更宴請趙少康等人吃飯，趙少康表示，是黨內朋友正常的交流。

    對於趙少康的說法，傅崐萁在立法院向多名立委抱怨，為什麼趙少康要一直罵他？不過趙後來透露，傅有透過人來跟他表達一些看法，2人有聯絡，有做充分的意見交換，但是細節不能講。

    國防特別條例在立法院三讀通過後，行政院會今天上午也通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，政院以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元。

    而今晚，傅崐萁也特地宴請趙少康，出席餐敘的還包括前台北市長郝龍斌、國民黨立委王鴻薇、前花蓮縣府副秘書長謝公秉和新黨副主席、前立委李勝峰。趙少康接受本報訪問表示，吃飯沒有什麼特別的主題，就是聯誼，聊各種政治、人事八卦，「黨內朋友正常的交流」。

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