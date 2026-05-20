日台親善協會：日本不會將台灣作為對中談判籌碼

日本台灣親善協會今天舉行交流餐會，駐日副代表蔡明耀（左起）與該協會會長衛藤征士郎、日本台灣交流協會會長隅修三在會中合影。（駐日特派員林翠儀攝）

日本台灣親善協會20日晚間在東京舉辦交流餐會，適逢台灣總統賴清德就任滿2週年，加上美中「川習會」甫落幕，會中多名日本政界人士聚焦台海情勢與美中會談對台灣問題的影響。與會人士普遍認為，台灣在印太安全中的重要性無法被忽視，日本不會將台灣作為對中談判的籌碼。

日台親善協會是由日本政界組成的友台團體，每年定期舉辦餐會，與台灣駐日代表處及在日台僑進行交流，並率團訪問台灣。今天的交流餐會有多位日本國會議員出席，日本台灣交流協會會長隅修三也親自出席並致詞。

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該協會會長、前眾院副議長衛藤征士郎表示，台灣是自由開放印太的重要核心，是自由、人權、法治與民主的重要支柱，因此台海和平穩定對日本極為重要。他指出，近期中國動向與美中領袖會談都受到高度關注，但即使中國持續施壓，川普總統仍明確表示美國會繼續守護台灣，「這是非常強烈的意志表態」。

衛藤強調，「現狀維持」並不是停滯，而是邁向未來的重要基礎與平台，日台親善協會也將持續堅定支持台灣。

談及賴清德執政2年，衛藤高度肯定賴政府在國際社會持續發聲，強調台灣的重要地位與角色，推崇賴總統是一位非常出色的人物。他並透露，打算在今年9月或10月，率領日本國會議員赴台進行議員足球交流賽，希望能有更多議員參與。

駐日副代表蔡明耀在致詞時表示，不需要對當前局勢過度悲觀，因為台灣的重要性無論對美國、日本或其他國家而言都無法被忽視。他強調，如果台灣遭到侵略，後果將非常嚴重，因此最重要的是共同努力避免戰爭發生。

蔡明耀說，台灣將持續維持自由民主與國家尊嚴，也絕不會屈服於中國壓力，未來將繼續為區域和平穩定努力。

北海道選出的眾議員伊東良孝則回憶，自己40年前便因北海道沙丁魚魚粉出口至台灣養殖產業，而與台灣建立深厚關係，後來擔任釧路市長期間，也曾將丹頂鶴贈送給台北市立動物園，進一步深化雙方友誼。

伊東表示，近來台灣周邊局勢令人擔憂，有時甚至會想，為什麼川普不能更明確一點表態，但他也強調，高市早苗首相已經對台海問題做出堅定發言，即使遭到中國批評，「該說的話就應該說，必須清楚展現日本的立場」。

日本台灣交流協會會長隅修三也在會中表示，他去年就任會長後已多次訪台，並與賴清德總統深入交換意見。賴總統除了感謝日本長年支持，也希望強化雙方在經貿、防災等領域合作。

他並提到，烏克蘭與伊朗局勢使世界局勢更加混亂，日本與台灣同樣高度依賴中東能源，因此未來在氫能、儲能、CCUS（碳捕捉、利用與封存）等領域，日台合作還有很大深化空間。

隅修三會後被問及對「川習會」的看法。他表示，目前外界仍無法完全掌握川普究竟在台灣問題上談到什麼程度，但他認為，美國應不至於將台灣作為與中國交易的籌碼。

對於中國可能會依循此次川習會的模式，將台灣問題作為重啟日中領袖會談的籌碼，隅修三則明確表示，日本不會把台灣問題作為與中國交易的材料。

日本前文科相、眾議員下村博文出席日台親善協會交流餐會。（駐日特派員林翠儀攝）

日本台灣親善協會今天舉行交流餐會，多位日本國會議員出席。（駐日特派員林翠儀攝）

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