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    首頁 > 政治

    賴清德提「0到18歲月領5千」挽救生育率 林智群：想法太天真

    2026/05/20 22:32 即時新聞／綜合報導
    今（20）日總統賴清德在總統府發表執政2週年談話時表態「加碼」，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」，減輕家長負擔鼓勵家庭生育。（記者塗建榮攝）

    今（20）日總統賴清德在總統府發表執政2週年談話時表態「加碼」，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」，減輕家長負擔鼓勵家庭生育。（記者塗建榮攝）

    面對少子化危機，日前國民黨立院黨團提出「0到15歲，每月5000元育兒補助」，而今（20）日總統賴清德在總統府發表執政2週年談話時表態「加碼」，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」，減輕家長負擔鼓勵家庭生育。對此，律師林智群表示「這樣的想法也太天真。」

    林智群律師在臉書發文表示，兩黨的「補助政策」他都反對。他表示，「0-6歲是養小孩最燒錢的時候」，但小孩上國小後家長的開支就會少很多，「這個階段應該是每個家庭各自努力，把小孩養大。」國家財政應用在長照、國防、補貼健保上。

    林智群也提出疑問，「如果不是台灣公民，來台灣依親的，沒繳稅的，我們也要給他每個月$5000嗎？」他認為必須嚴格限制補助對象，將錢發給真正需要的人，「如果有低收入戶，一個月1萬元補助到18歲也沒關係。」

    林智群直言，「少子化是現代人的選擇，不見得是因為沒錢養小孩」，他認為現代人不生小孩，更多是因為養小孩會破壞自己的生活品質，而這不是5000元能補助到的。他坦言，「如果以為每個月給$5000，就可以鼓勵年輕人生小孩，這樣的想法也太天真。」

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