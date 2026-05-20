柯文哲再延境管8個月 陳佩琪爆黃國昌曾說「柯會被民進黨關到死」

柯文哲曾放話要把「賴清德」3字刻在電子腳鐐上（記者王藝菘攝）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，一審遭求處17年有期徒刑，並裁定7000萬交保和限制出境、出海與科技監控8月，柯文哲今日被合議庭以逃亡風險上升為由，裁定再延長境管8個月，他對此怒嗆總統賴清德「不要臉」，放話要把「賴清德」3字刻在電子腳鐐上；柯文哲妻子陳佩琪也在臉書發文大罵賴清德，她還爆料，去年民眾黨主席黃國昌去新竹柯家拜年時，曾告訴她：「阿北會被民進黨一直關押到死。」

陳佩琪今日在臉書發文表示，自柯文哲回家和她一起生活，已經過了8個月。之所以清楚是已經過了8個月，是因為電子腳鐐監控時間到了，「法院還假惺惺來一張函、問你有沒有需要申請解除的。」她諷刺，「北院竟膽敢在520賴皇發表他那初一、十五不一樣的台獨觀點時，放出這個阿北要繼續電子腳鐐監控的消息，今天放消息，你們不怕壓過賴皇的演說討論度嗎？你們不怕賴皇會不高興嗎？」

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陳佩琪接著提到去年大罷免表示，大家都說，若不是「32:0」，柯文哲就不會被放出來。有個退休律師就對她說，在「32:0」之後，法官口氣都不同了。她還爆料，黃國昌過年時曾到她的新竹婆家拜年，並對她說「阿北會被民進黨一直關押到死，唯一希望就是人民2028年讓賴清德下台，阿北才有救」。

陳佩琪不滿指出，關於申請解除科技監控，合議庭是在12日裁定、15日寄出結果，他們是16日早上收到，卻在今天公布結果。她批評，只要賴清德沒下台，這種「人為刀俎，我為魚肉」的司法壓迫，他們只能屈辱地任人擺布和羞辱。她還說，要是法律可以判死刑，「他們早就給你判下去了，根本沒在跟你客氣的」。

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