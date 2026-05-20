柯志恩擬邀台船溝通潛艦預算！高雄綠營嗆柯做一套、說一套

蔡秉璁痛批柯志恩根本是把高雄人當傻子。（記者王榮祥翻攝）

針對國民黨立委凍結潛艦預算引發台船工會抨擊，國民黨高雄市長參選人柯志恩今宣布將安排工會與藍委溝通；民進黨高市議員參選人蔡秉璁、黃敬雅今同聲砲轟柯志恩是典型的「兩面討好、雙面作秀」，勞工跟市民都不會接受。

蔡秉璁怒批，潛艦國造不僅是台灣國家安全重大戰略，更是高雄造船產業百億產值、幾千名台船基層勞工與無數在地協力廠商的生計命脈；國民黨立委在立院大刀砍向潛艦預算、凍結關鍵經費，就是在斷送高雄產業未來、扼殺無數在地平凡家庭的飯碗與安穩生活！

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他痛批柯志恩身為國民黨在高雄藍營的領頭羊，面對直接踐踏高雄利益的惡意杯葛，不僅沒有在第一時間展現捍衛高雄的魄力、要求同黨立委撤回提案，反而跳出來幫忙緩頰，用「風險控管」這種冠冕堂皇的法律詞彙來幫杯葛行為粉飾太平。

蔡秉璁直言「這不是兩面手法，什麼才是兩面手法？國民黨立委在台北放火，柯志恩在高雄假裝當消防員，這種本末倒置的政治公關秀，根本是把高雄人當傻子」。

黃敬雅則痛批柯志恩宣傳「著手安排台船工會與藍委下週溝通」，簡直是得了便宜還賣乖的馬後炮；如果真在乎台船，這傷害高雄產業的預算凍結案，在國民黨立委提案的「第一時間」就該在內部擋下，而不是等基層引爆、民意反彈、工會群情激憤後，才出來「補破網」安排見面。

黃敬雅強調，挺勞工、顧產業不是靠發新聞稿嘴巴說說，柯志恩今天自詡為「溝通橋樑」，實際上這座橋樑只為幫藍營杯葛國防、扯高雄後腿的惡劣行徑當遮羞布。人前說完全理解基層的憂慮，人後卻在幫凍結預算的立委找藉口，這種「說一套、做一套」的政客現形記，早就被高雄市民看破手腳。

黃敬雅嗆柯志恩挺勞工、顧產業不是靠發新聞稿嘴巴說說。（記者王榮祥翻攝）

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