反嗆沈伯洋「假掰之鎚」 游淑慧：得看蔣市府開放資料才知北市問題

台北市議員游淑慧。（資料照）

媒體報導民進黨籍台北市長參選人沈伯洋團隊打造「市民之鎚」AI工作流程，分析市民熱線「1999」超過300萬筆資料，揪出蔣市府施政痛點，作為擘畫政見藍圖。對此，國民黨籍台北市議員游淑慧說，沈用蔣市府公開的資料，重新命名、包裝、表演，「這叫蹭、叫假掰之鎚，又假又掰」。

游淑慧表示，原來沈伯洋「得看了蔣市府的開放資料，才知道台北市的問題。」前市長郝龍斌時期推動「1999」制度，希望市民有問題能反映，讓城市治理有資料、有流程、有責任，蔣市府秉持開放政府的態度，把市民陳情資料、派工資料去個資化後公開，外界可以分析問題熱區、案件類型、處理效率，也讓市民參與、公民監督，更了解這座城市，市府「不怕你看、不怕你學」。

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游淑慧指出，拿著蔣市府願意開放的資料，改個名字便包裝成「市民之錘」，擺出一副「我很懂台北、我來指導市政、我抓到你問題」的樣子，令人哭笑不得，「只是打開別人的資料看了一下，就要裝名師？」宛如買下蔣家菜館，換個盤子、取個拉風名字，就開始假裝這是沈式招牌菜，而且他擔任立委至今，交通、勞工、老人政策講不出一條，「平常不懂市民生活，現在看了台北市開放資料，才突然發現台北有交通、陳情、民生問題？」

她直言，沈伯洋根本不了解市民之心，得先下載市府開放資料才知道，「拿的是別人建好的 1999 系統，用的是蔣市府公開的資料，然後重新命名、包裝、表演，這不叫創新、市民之錘」，而是「蹭、假掰之錘，又假又掰。」

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