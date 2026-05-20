川習會後先通話高市早苗 矢板明夫：美國已把日本視為核心夥伴

日本首相高市早苗、美國總統川普。（法新社）

川普日前結束訪中行程搭機返美，川普從總統專機「空中一號」上打電話給日本首相高市早苗，雙方通話約15分鐘。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這個細節很重要。它說明，在東北亞局勢中，日本已經不是旁觀者，而是美國必須第一時間溝通的關鍵夥伴。

矢板明夫在臉書PO文表示，川普和習近平會談結束後，在回程的飛機上，立刻和日本首相高市早苗通了電話，告知了會談的內容，這個細節很重要。它說明，在東北亞局勢中，日本已經不是旁觀者，而是美國必須第一時間溝通的關鍵夥伴。

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矢板明夫指出，接著，高市今天訪問了韓國。這次訪韓，任務並不輕鬆。韓國的對中政策長期搖擺，李在明總統出身左派，過去對日本也不算友善。如何在大國博弈升級之際，穩住日韓關係、確認東北亞的共同立場，是高市面前的一場外交考試，不過，高市很擅長把嚴肅的外交變成有溫度的互動。上一次李在明訪問日本，高市安排他到自己的家鄉奈良，兩人一起打爵士鼓，成為媒體話題。這一次高市回訪李在明的家鄉安東，也精心準備了一份別緻的禮物。

矢板明夫續指，李在明平時總是戴眼鏡，高市知道這一點，特別送給他一副來自福井縣鯖江市的眼鏡框。鯖江是日本最有名的眼鏡框產地，是高市丈夫山本拓的家鄉。這份禮物既有地方特色，也帶著一點私人情感，不是制式的紀念品，更有趣的是，李在明收到後非常高興，當場試戴。高市則立刻把李原本戴的眼鏡「借」了過來，自己戴上，兩人一起合影。這個畫面很快被媒體捕捉，成為日韓友好互動的象徵。

矢板明夫分析，這就是高市早苗的厲害之處。她的政治立場鮮明，對中國強硬，但在外交場合卻能用親切、幽默、不做作的方式拉近距離。該講原則時講原則，該製造氣氛時也懂得製造氣氛，高市擔任首相已經半年多。在日本經濟並沒有明顯好轉、物價壓力仍在的情況下，支持率還能維持在六成以上，確實不容易。除了政策方向之外，她這種「有主張，也有人味」的親和力，正是人氣的重要來源。

矢板明夫直言，這次訪韓，高市又成功了。一副眼鏡、一張合影，看似小事，卻讓日韓關係多了一點暖意。外交有的時候就靠這種讓人記得住的瞬間。

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