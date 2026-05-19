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    首頁 > 政治

    藍白彈劾賴清德失敗！甲級動員「他們」竟缺席 張育萌酸：自知浪費時間

    2026/05/19 17:06 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍（左）及無黨籍立委陳超明。（本報合成，資料照）

    國民黨立委陳玉珍（左）及無黨籍立委陳超明。（本報合成，資料照）

    由國民黨與民眾黨聯合發起的總統彈劾案於今日（19日）在立法院進行全院表決。投票結果最終以贊成56票、反對50票，未達法定通過門檻而宣告不通過。然而，在野陣營雖發動甲級動員，最終開出的同意票卻與藍白席次總和有落差，其中國民黨立委陳玉珍因沒趕上飛機缺席、無黨籍立委陳超明則因案出庭未到。對此，台灣青年民主協會理事張育萌開酸，藍白總召傅崐萁與黃國昌講得口沫橫飛，結果連自家立委都懶得配合，根本是浪費納稅錢配合演出大型鬧劇。

    張育萌今天在臉書發文表示，傅崐萁甲級動員「彈劾賴清德」根本淪為鬧劇，陳超明官司纏身、要開庭不能投，陳玉珍沒搭到飛機直接曠職。藍白明明知道「彈劾賴清德」不會過，今天還是硬要耗一個早上投票演這齣大戲，要演，就演得像一點嘛。國民黨都甲級動員了，有人還是「連來抄作業」敷衍都不願意。

    張育萌指出，國民黨52席立委，加上無黨籍的陳超明和高金素梅2席，再加民眾黨8席，在全力動員的情況下，同意彈劾票理應拿下62票，結果最後卻只開出56票，真是讓人笑掉大牙，藍白講得道貌岸然，把賴清德講得罪大惡極，結果最後投的票直接打九折。他反對師出無名的彈劾，但他更看不起藍白，連做做樣子都懶。

    張育萌進一步盤點缺席名單，幫傅崐萁找戰犯。除了立法院正副院長韓國瑜、江啟臣依慣例不投票，以及廖偉翔、陳昭姿前往日內瓦參加WHA相關活動之外，其餘缺席理由令人匪夷所思。他開酸陳超明「官司多到連回立法院投票都做不到」，更點名陳玉珍竟然以「沒趕上飛機」為由直接曠職，對比同樣是離島立委卻準時出席的陳雪生，顯得格外諷刺，完全看破藍白陣營連做樣子都敷衍了事。

    張育萌直言，國民黨發動甲級動員，陳玉珍卻直接曠職，傅崐萁都當作沒看到嗎？結論是，黃國昌和傅崐萁講得口沫橫飛，但藍白立委自己也知道，彈劾投票不但不會過，而且根本就是浪費時間，「既然如此，幹嘛還要用我的納稅錢，陪藍白演這一齣大型鬧劇？」

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