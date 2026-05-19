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    首頁 > 政治

    路人隨機提問1市政大難題 沈伯洋秒答黃光芹大讚：刮目相看！

    2026/05/19 17:05 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋在聯訪時讓媒體問好問滿。（記者劉信德攝）

    沈伯洋在聯訪時讓媒體問好問滿。（記者劉信德攝）

    被民進黨徵召參選台北市長的沈伯洋，近日到大龍峒保安宮參拜，遇到民眾隨機提問社子島議題，有問必答的沈伯洋，想都沒想就給出自己對於相關議題的了解，和未來要努力的方向，讓資深媒體人黃光芹忍不住大讚「刮目相看」！

    沈伯洋16日下午到大龍峒保安宮參香祈福，為其台北市長選舉陸戰行程拉開序幕。在媒體訪問環節，沈伯洋面對大批群眾、十多台攝影機大陣仗包圍，提問從川習會、對台軍售案到市政議題，沈伯洋讓大家問好問滿。

    當媒體提問結束後，有位熱情民眾抓準空檔，放大分貝加碼問社子島開發議題，沈伯洋沒有因為這突發狀況而被難倒，拿起麥克風就回應：「大家都知道社子島一直以來，它有要維持原來的環境，它也有所謂的開發，所以在應該是2015年的時候，柯文哲上任以後，都發局是兩種方案都有提出，還有第三種混合方案，我們現在要做的事情一樣，就是要看這種混合式的方案，有沒有辦法徵得到在地的認同。」

    而黃光芹昨天（18日）在其YT頻道「阿姐來了」開直播時就聊到這件事，「這真的令我刮目相看啊，他竟然可以回答到社子島，而且還很有層次、很專業的這樣。被問沒有倒不說，他還可以精闢的講出社子島的問題，這一點倒令我大開眼界。」

    接著黃光芹將話題拉回爭取連任的現任台北市長蔣萬安，表示蔣萬安最近全國聲量高，「可是我說他內政『馬之內在』，現在是『蔣之內在』。他的內裡喔，像侯友宜這些人來表演一下，他就被比下去了。」

    資深媒體人黃光芹。（圖翻攝自YT:阿姐來了）

    資深媒體人黃光芹。（圖翻攝自YT:阿姐來了）

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