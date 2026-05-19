被控預算審查配合中共 柯志恩辦公室怒轟：綠委也曾共同連署凍結

對於預算審查問題，國民黨立委柯志恩國會辦公室今（19）日痛批，側翼一開口就是口水和髒水，甚至連最基本的預算制度都搞不清楚。（記者羅國嘉攝）

對於被質疑預算審查為「統戰陰謀、配合中共」，國民黨立委柯志恩國會辦公室今（19）日痛批，綠營側翼一開口充滿口水與髒水，連基本預算制度都搞不清楚，而面對柯志恩凍結預算提案被指控為「刀刀見骨、背骨」，柯辦列舉審查紀錄，指出當年包含蘇巧慧、吳思瑤等綠委也有共同連署，怒批綠營邏輯荒謬、扭曲民主。

柯志恩國會辦公室指出，立法院審查預算時，委員、助理及預算中心均會參考前一年度決算執行率與實際成效，其中審計部決算報告更是重要依據，為民主國家基本財政監督程序。若依「高雄捍衛隊」說法，未來凡引用審計部報告檢討預算，恐都被扣上「統戰」帽子，難道審計部也被中共滲透了嗎？柯志恩當年依據決算資料檢視華語文教育執行率與效益，正是專業監督，而非將預算視為不可質疑的政治聖物。

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柯辦痛批，綠營側翼將「凍結預算」、「要求檢討」及「檢視執行率」等正常監督作為，無限上綱為「配合中共」，相關論述缺乏邏輯，若依此標準，綠委過去凍結上億預算又該如何解釋，難道只准執政黨監督、不准在野審查？教育與華語文推動不應淪為綠營操作意識形態的遮羞布，立委檢視預算效益、執行率與成果，本就是財政監督職責，而非統戰行為，批評側翼混淆概念、邏輯跳躍。

柯辦表示，事實上，側翼指控柯志恩「刀刀見骨，兼背骨」的提案，雖然原本減列2000萬並凍結1億元，但在審查後決議為合併其他委員的提案，合併凍結1000萬元。該項決議內容為凍結第6目「各項教育推展」第2節「國際及兩岸教育交流」中「培育宏觀視野國際人才」1000萬元，俟教育部向立法院教育及文化委員會提出書面報告後，始得動支。

柯辦特別點名該案的提案及連署人名單，包含蔣乃辛、陳學聖、柯志恩、吳志揚，以及民進黨立委蘇巧慧、黃國書、吳思瑤、張廖萬堅，還有高潞．以用．巴魕剌、李麗芬、尤美女。

柯辦諷刺表示，不知自封「捍衛隊」的那一群看到了嗎？難道這些綠委也都是「把國家軟實力變軟肋」、「令台灣繳械投降」、「內鬼通外魔」、將台灣「政治上矮化、軍事上弱化、思想上同化」的「三化」立委嗎？

柯辦重申，這批「高雄捍衛隊」一出場就是大翻車，三番兩次不知檢點，他們的論調除了製造笑果，實在一點價值也沒有。如今綠營側翼最大的問題，就是已經把台灣民主政治扭曲成「只要監督民進黨，就是親中；只要質疑預算，就是賣台」，這種政治操作不僅卑劣，更是降低問政水平、污辱台灣人的智商，才是真正傷害台灣民主。

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