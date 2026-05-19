侯友宜認不出局處吉祥物 議員彭一書籲新北建立自己的「迪士尼」

民進黨新北市議員彭一書（右）認為新北應建立自己的城市識別，盼市府整合各局處的吉祥物，讓新北有自己的「迪士尼」。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員彭一書今在市政總質詢向新北市長侯友宜出「考題」，陳列市府各局處的吉祥物圖片，結果侯友宜認不出許多吉祥物是哪個局處，彭一書認為新北應建立自己的城市識別，盼市府整合各局處的吉祥物、造型寶寶，希望新北有自己的「迪士尼」，讓民眾認同「新北市」品牌。

彭一書今對侯友宜出考題，以新北市各局處早已有熊平安、馬路寶、小客、勇鴿、熊果等眾多吉祥物要求市長辨識回答，結果侯友宜認不出局處眾多的吉祥物。

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彭一書表示，新北市自己的吉祥物都沒有知名度，辨識度也很低，希望侯友宜件建立新北市自己的城市識別，他強掉，新北缺的不是國民黨新北市長參選人李四川提的瓢蟲巴士。

他也說，講到迪士尼，大家都知道有米老鼠，他希望新北有自己的「迪士尼」，透過各局處交通車、接駁車，還有各個意象地，去展現各局處的吉祥物、造型寶寶，民眾來新北玩會看到吉祥物，讓民眾認同新北市這個品牌。

侯友宜指出，他會評估年底新北耶誕城讓各局處的吉祥物一起出演，讓增加識別度，結合交通、觀光、親子、防災與市政活動，建立真正屬於新北的城市形象。

此外，民進黨新北市議員李余典說，市府辦的大、小活動似乎少見客家局參與，他建議民政局、客家局、觀光旅遊局辦大型活動時，應參考客家局目前模式，主動融入多元族群元素，包括原住民與客家文化；侯友宜回應，他同意各局處辦理相關活動能融入原住民與客家文化。

文化局長張䕒育表示，新北市鼓藝節、多元文化節其實都有納入；觀旅局長楊宗珉說，客家局相關活動也都有在觀旅局臉書粉專「新北旅客」做行銷。

民進黨新北市議員彭一書今在市政總質詢向新北市長侯友宜出「考題」，陳列市府各局處的吉祥物圖片。（記者黃政嘉攝）

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