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    首頁 > 政治

    簡舒培酸兩屆國際城市論壇「吃其他局處豆腐」 要求比照雙城論壇編預算

    2026/05/19 14:17 記者何玉華／台北報導
    台北市議會民政委員會今（19）日進行人口政策、無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項專案報告。（記者何玉華攝）

    台北市議會民政委員會今（19）日進行人口政策、無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項專案報告。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「無限城論壇」想法，台北市政府也表示已舉辦兩年國際論壇與世界城市對話；不過，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，市府兩次論壇都是支用其他局處預算，要求比照雙城論壇每年辦、每年編經費；北市府副秘書長、國際事務執行長俞振華表示，明年將編列200萬預算。

    台北市議員簡舒培今（19）天在議會民政委員會專案報告中，關心市府自辦的國際城市論壇及經費；根據市府的報告內容，蔣萬安上任後，2025年5月以世界壯年運動會為契機，首度舉辦國際城市論壇，2026年3月續辦，並成功取得2029年智慧運輸世界大會主辦權。

    簡舒培追問兩次論壇的預算來源並表示，兩次的城市論壇，秘書處都沒有編公務預算；2025年第一次舉辦，主要經費來源是世壯運經費，由體育局專案支出共507萬元；第二次由資訊局智慧城市的錢分攤260萬、產發局20萬、秘書處公關項下支應一些。相對於雙城論壇，國際城市論壇有真的要認真辦嗎？

    簡舒培表示，對於舉辦國際論壇樂觀其成，要辦就像雙城論壇一樣每年辦，每年編列相關經費，把目標、對象全部定出來，不要因為選舉跟人家吵架，不要因為別人說有「無限城論壇」，就說市府也有，結果一屆是世壯運的預算，一屆是資訊局的預算，吃其他局處的豆腐，沒意思的；如果真的要辦，就編相關的經費出來。至於今年雙城論壇舉辦的時機，秘書處大陸小組官員表示，尚跟上海台辦溝通協調中，尚未有確切的日期。

    北市府副秘書長、國際事務執行長俞振華表示說，辦論壇多半是伴隨著重要活動舉辦，才能炒熱起來，這兩年的執行成果不錯，明年也是伴隨大活動舉辦，秘書處會編列200萬元預算。

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