李四川提敬老卡「悠遊卡化」 侯友宜：財政要評估

敬老卡政見成為新北市長選戰攻防議題，目前每月有480點，7月起將提高到600點。（記者賴筱桐攝）

敬老卡政見成為新北市長選戰重要攻防議題。新北市議會今天進行市政總質詢，市議員李余典關切，國民黨新北市長參選人李四川提出敬老卡部分點數「悠遊卡化」是否可行？市長侯友宜表示，他當新北市長會負起責任，相關建議將納入明年預算評估，照顧更多長輩，讓敬老卡使用最大化。

李余典詢問侯友宜，新北敬老卡福利可以達到第一嗎？侯給自己的成績打幾分？侯友宜說，新北敬老卡編列金額一定是全國最高、經費也是全國第一；但李余典認為，雖然侯友宜任內敬老卡的福利有進步，但是好還要更好，針對李四川提出未來敬老卡600點的其中300點「悠遊卡化」是否可行？

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侯友宜表示，敬老卡7月起將提高到600點，到底要不要拓展到消費型態，社會局長已承諾，6月1日評估報告出爐，現在正在編列明年預算，因為開放點數用於消費之後，預算會比搭車、運動中心更高。

李余典說，「不要等到李四川，你可以來做」。侯友宜回應，他會負起責任，明年相關預算已經在評估中，民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出的1000點，他也會納入評估，朝對長輩更好、使用最大化的目標努力。

李余典說，台中、高雄都可以1000點，新北為何不行？那就讓蘇巧慧來做；他也建議偏鄉大眾運輸不足，有些長者點數用不完，市府應研議開放敬老卡點數可用於藥局、超商或農會消費。

市議員李倩萍認為，敬老卡的本意是鼓勵長輩走出家門，但是搭公車、坐捷運都要走一段距離，計程車最方便使用，長輩能否揪好友一起乘坐，把扣抵點數提高到85元？

侯友宜回應，計程車隊有些困難，會努力克服。大家提出的建議包羅萬象，不是說要做就做，系統必須整合，現在都在評估財務可行性，包括哪些消費可以納入？轉換過程卡片怎麼處理？要編列多少經費？評估報告將於6月1日出爐。

新北市議會進行市政總質詢，議員關切敬老卡福利，市長侯友宜（中）表示，會評估財務可行性。（記者賴筱桐攝）

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