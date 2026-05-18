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    首頁 > 政治

    北市議員指去年提設智慧垃圾桶但無下文 環保局：試辦99天異常通報38次

    2026/05/18 22:11 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員吳世正倡議導入智慧垃圾桶，根除垃圾滿溢的痛點。（吳世正提供）

    台北市議員吳世正倡議導入智慧垃圾桶，根除垃圾滿溢的痛點。（吳世正提供）

    台北市近期從鼠害吵到垃圾桶，議員吳世正今（18）天在議會警政衛生部門質詢指出，台北市自詡科技城市，但垃圾桶還是最原始的，垃圾滿了就散在外頭，製造髒亂、吸引老鼠前來，去年4月就曾建議台北市政府參考國外經驗，針對人潮熱點區域導入具備垃圾壓縮功能、即時通報系統的智慧清潔箱，減少製造髒亂，也不會有鼠患，市府當時說再研究，1年多過去了卻沒下文。

    環境保護局長徐世勲回應，曾在大湖公園捷運站外人行道、香堤廣場松壽路人行道，試辦設置1組智慧垃圾桶，但實測發現，99天出現系統出錯、偵測異常及硬體異常等38次通報，正思考如何解決軟硬體問題，也會設法找尋不同款式的智慧型垃圾桶來試。

    環境清潔管理科進一步說明，去年9月21日至12月29日，共計測試99天，統計全部出現故障異常通報38次，都必須由設備廠商到現地排除狀況及重新啟動，造成停機無法提供服務，另維修空窗期可能讓市民投遞不便。智慧垃圾桶去年底完成試辦後，已交還設備廠商，目前並未持續運作。

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