多名政二代角逐南投縣議員 林友友神似戴資穎掀話題

南投縣議員林友友爭取連任。（資料照，翻攝臉書「林友友」）

前世界球后戴資穎。（資料照）

前縣議員林永鴻退出政壇後，不常與女兒林友友同場出現，林友友則曾在臉書幽默地貼文指有人說她像戴資穎，其實她更像林永鴻。（圖擷自林友友臉書）

南投縣議員第二選區（草屯、中寮）應選原為8席，今年可望增加1席，讓老將新秀都增添動力，新人更卯足勁拚出線。新人中有兩人是「政二代」而受矚目，洪宗呈的父親是前草屯鎮長洪國浩，洪巧娟則是前縣議員黃秀女的女兒，很多活動都可看到父子、母女同框。另縣議員林友友也是「政二代」，因神似前世界球后戴資穎掀話題。

縣議員林友友，是前縣議員林永鴻的女兒，她三年多前首次參選即當選，個性獨立自主，加上是現任議員，大多是她自己趕攤或自辦活動，林永鴻當她的隱形後盾。

南投縣議員第二選區囊括草屯鎮和中寮鄉，其中草屯鎮人口每月增加，不只重返「全國第一大鎮」，且人口數已超南投市1年多，日前草屯鎮模範母親表揚大會中，鎮長簡賜勝曾透露今年縣議員第二選區席次會增加一席，南投縣選委會雖表示要看本月底人口數才能確定是否增加席次，但地方普遍認為一定會增一席，即從8席增為9席。

洪巧娟（左）的母親是前縣議員黃秀女（右）。（洪巧娟提供）

有意角逐第二選區的人選很多，現任7名縣議員中，除唐曉棻轉由其夫林昆熠出征，其餘都將競選連任，而參選的新人頗多，老將新人競爭激烈，新人為打知名度，積極參加各種活動，而其中洪宗呈、洪巧娟，因為是「政二代」而備受矚目。

洪巧娟是前南投縣議員黃秀女的女兒，她在第20屆縣議員選舉高票落選，這次捲土重來，媽媽黃秀女會穿上女兒的競選背心參加活動。洪宗呈是前草屯鎮長洪國浩的兒子，假日常可看到父子同框參加活動。

南投縣議員第二選區參選人洪宗呈（右），是前草屯鎮長洪國浩（左）的兒子。（洪宗呈提供）

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