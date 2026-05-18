賴清德「台獨」新意涵引發討論 沈有忠：中華民國已存在115年

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心18日舉辦「川習會後兩岸關係發展」前瞻座談會，陸委會副主委沈有忠應邀出席。（記者方賓照攝）

備受矚目的「川習會」日前登場，總統賴清德17日在聽取國安簡報後重申，中國才是製造區域問題的麻煩製造者，隨後更在民進黨創黨40週年座談會上拋出「台獨」新意涵，引發討論。對此，陸委會副主委沈有忠今回應，中華民國已存在115年，「台獨議題不存在」；同時指中共拋出的「建設性戰略穩定關係」只是框架，後續會就涉及國安相關問題，持續與美方溝通。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天在台北舉行「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，陸委會副主委沈有忠在座談會前接受媒體聯訪。

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被問及總統賴清德日前提及的台獨意涵議題，沈有忠表示，各界對台獨的定義非常廣泛，但對北京而言，台獨是「不接受統一、延遲統一」；相比川普所謂「宣布一個新的國家」的台獨又有所不同；對於中華民國來説，則不存在台獨議題，因為中華民國已建立115年、與中華人民共和國互不隸屬，「這是我們要努力的現狀」。

沈並重申，政府希望與美國有共同利益，維持台海和平穩定，也不希望以武力片面改變台海現狀，並強調政府仍是在「四個堅持」前提下，堅持自由民主的憲政體制，以及國家主權不容侵犯，台灣的未來是由2300萬人共同決定。

被問及如何解讀「中美建設性戰略穩定關係」？沈有忠說，中共面對和世界不同國家的關係建構，通常是直言缺少的部分；因此，他認為中美缺少建設性、在戰略上也不穩定，但即便如此，中美建設性戰略穩定關係目前看起來「只是框架」。

沈有忠強調，若牽涉到中華民國國家安全相關，政府會與美方保持溝通，也會與其他民主國家保持溝通，確保國家主權安全。

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