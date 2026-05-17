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    首頁 > 政治

    賴總統定調「台獨」2大真實意涵 國民黨：不要再硬拗了

    2026/05/17 19:06 記者林欣漢／台北報導
    總統賴清德定調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德定調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今日定調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。對此，國民黨今晚表示，賴總統不要再硬拗了，請賴總統回答：「中華人民共和國是外國嗎？如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將『中國事務』歸由外交部全權負責」。

    國民黨指出，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，馬英九前總統清楚定位，兩岸互不承認主權、互不否認治權，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但是根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

    國民黨表示，民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」：「台灣已是主權獨立國家，國號叫做中華民國」，是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立「台灣共和國」，迷惑台獨支持者的話術。

    國民黨強調，創建於1912年中華民國是主權獨立的國家，國號就是中華民國。賴總統遮遮掩掩，既不喜歡「中華民國」國號，又害怕貿然重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，會遭致已公開表明不支持台獨、不會為台獨而戰的川普總統視為「麻煩製造者」，引爆台海戰火，在賴總統即將就職滿兩週年前夕，國民黨嚴肅請問賴總統，遵循中華民國憲法有這麼困難嗎？賴總統不想成為麻煩製造者，不想將2300萬人民推向戰爭最前線，請賴總統回到九二共識、反對台獨，不要再硬拗了。

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