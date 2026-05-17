榨乾勞工養鐵票？盤點藍白4大軍公教加薪大禮包

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及藍白黨籍立委在議場前合影。（資料照）

為鞏固軍、警、消及公教族群等「鐵票倉」，藍白在本屆國會中頻頻祭出針對特定族群加薪的福利法案，包含「反年改法案」、「警察退休條例」、「軍人待遇條例」等修法，近日更提出「軍公教人員待遇調整條例草案」欲將調薪機制入法，此舉引發質疑是慷國家之慨，遂行買票之實，也讓非軍公教一般勞工心寒。

為挽救退撫基金破產危機，民進黨政府在2016年推動軍公教年金改革，將退休人員的18%優惠存款利率、所得替代率分年逐步調降；然而，國民黨本屆國會中提出反年改法案，在去年12月3日以人數優勢強勢通過「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正案」，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。

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立法院民進黨團今年初示警，此舉將造成退撫基金提早破產，違反權力分立、法治國原則，且立法程序瑕疵重大且明顯，具有違憲疑慮。因此，繼行政院及考試院後，民進黨團向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

再者，藍白去年1月7日強行在立院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。

銓敘部指出此修法造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔；行政院也以立法院權力是審查預算而非編列預算為由聲請釋憲。

此外，為拉攏軍系選票，在野黨又於去年6月10日以人數優勢在立院三讀通過「軍人待遇條例第五、第六條修正案」將國軍「志願役加給」從現行1.3至1.5萬元提升至3萬元，且規定義務役男待遇不得低於法定最低工資；同時恢復2017年起被取消的上校以上退役軍人子女教育補助福利。

民進黨批判，藍白強推「齊頭式」加薪，不但違憲，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。民進黨政府近10年內，為國軍加薪4次累計調幅超過14%，馬政府8年任期中，只為國軍加薪1次、3%；此外，在個別專項加給上，民進黨也依據勤務專業性、任務繁重程度、危險性為不同軍種、職務加薪23次。

最後，國民黨立委翁曉玲等人又於今年提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，要求將調薪機制入法，明定只要消費者物價指數（CPI）成長達3%或每4年，行政院就必須調薪，且調幅不得低於CPI成長率的一半，同時增加現職公教代表在審議委員會的比例。

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