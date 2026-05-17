藍營祭「合體秀」 縣市長串聯拉抬選情

台中市長盧秀燕（前排右）日前合體同黨高雄市長參人柯志恩（左），舉辦 「好媽媽連線」見面會。（資料照）

備戰年底選舉，國民黨相關縣市長參選人已陸續提名完成，除了造勢活動陸續登場，各縣市長候選人也互相串聯拉抬選情。台北市長蔣萬安明（18日）、後（19日）兩天將分別到雲林、宜蘭，與雲林縣長參選人張嘉郡、宜蘭縣長參選人吳宗憲合體；台中市長盧秀燕也規劃全台跨縣市輔選行程，展現母雞能量。

蔣萬安明日到雲林攜手雲林縣長參選人張嘉郡，參訪台灣鯛、鰻魚等主要養殖物種，以及花生等農特產。張嘉郡表示，雲林縣不只是台灣的糧倉，也逐步朝農工商科技大城邁進，不只從產地到餐桌，未來與中部科學園區的串聯與合作會更緊密。

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張嘉郡表示，城市治理從來都不會是單打獨鬥，好的政策是可以相互學習，不管是產業轉型、醫療照護，甚至是氣候變遷議題，都超出一個縣市的處理範圍，各縣市之間的合作與人才交流是勢在必行。

蔣萬安19日也將以「宜蘭女婿」的身分，為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲站台。吳宗憲表示，宜蘭與台北一日生活圈密不可分，迎接未來10年交通建設完善，各項發展都必須提早做好因應準備。

台中市長盧秀燕4月底先後與國民黨新北市長參選人李四川合體，和高雄市長參選人柯志恩共同舉辦「好媽媽連線」見面會。柯志恩上週也率領國民黨高雄市議員及議員參選人到新北市參訪公托，與新北市長侯友宜針對育兒政策交流。

藍營輔選人士透露，柯志恩未來也有可能到台北、桃園、台中，與蔣萬安、張善政、盧秀燕進行市政交流。國民黨內各縣市首長候選人彼此請益、針對好的政策互相學習，是必然之舉。

藍營輔選人士指出，隨著選情逐漸加溫，透過主打區域聯防，聯合造勢，點燃支持者熱情，也營造藍軍大團結氛圍，展現國民黨2026大選串聯南北團體戰氣勢。

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