屏東縣民進黨主委同額競選 徐富癸促黨內大團結

立委徐富癸（中）將接任屏東縣民進黨部主委，近日展開拜會行程（徐富癸服務處提供）

民進黨地方黨部主委、黨代表改選24日登場，屏東縣黨部不但主委由立委徐富癸同額競選，18名全國黨代表也同額，由於這次的主委罕見由立委擔任，因此內部凝聚了團結意識，沒有爭議，將全力為年底大選輔選。

民進黨屏東縣黨部主委在縣議員羅平道卸任後，立委徐富癸將擔負起責任接下黨部主委的職務，為同額競選，而18個全國黨代表也在協調之下，同額競選，分別縣議員梁育慈、羅平道、潘芳泉、許展維、方文正、方一祥、黃建溢、九如鄉長藍聰信、東港鎮長黃禎祥、吳志江、鄭鈺宸、許慧玲、李明宗、陳進忠、鍾國雄、李建華、鄭忠豪、張擧文，屏東縣出現罕見無競爭情況，黨內一團和氣。

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徐富癸表明，雖然是同額競選，但他希望自己能扮演更好的串聯角色，讓黨部和地方、公職和黨員、青年和基層之間，有更緊密的合作與溝通，尤其年底五合一選舉將近，屏東隊更需要提早整隊、提早準備，不管是縣長、議員、鄉鎮長、代表、村里長，大家都在各自的位置努力，縣黨部除了做好輔選工作，也要成為大家最穩定的後盾，整合資源、協調步調、凝聚士氣。

對於這次的選情，民進黨內也針對部分沒有候選人的地區也進行研議，包括屏東市等地區都將進行徵召參選。

民進黨屏東縣黨部改選一團和氣。（記者葉永騫攝）

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