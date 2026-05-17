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    首頁 > 政治

    藍委昔稱無人機「回歸年度預算」今又要砍光！賴瑞隆：重傷高雄產業

    2026/05/17 18:37 記者林哲遠／台北報導
    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

    立法院日前三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元其中包含無人機產業等多項預算，藍白聲稱可回歸年度預算編列；然而，立法院近期審查今年度中央政府總預算案，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君卻提案要砍光5億餘元無人機開發預算。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今直言，國民黨不只是讓國防安全打折，更進一步打擊台灣產業發展與未來。

    賴瑞隆表示，隨著戰事型態改變，無人機已成為當代不對稱作戰核心，也是保護國軍弟兄姊妹生命安全的關鍵。但藍白日前大砍國防特別條例4700億元，削弱自主供應鏈發展，當時包含柯志恩在內的藍委還聲稱可回歸年度預算；如今，國民黨籍召委馬文君卻又提案刪光無人機相關預算，根本前後矛盾、自我打臉。

    「尤其，高雄作為國防產業重鎮！」賴瑞隆續指，從造船、航太扣件、精密零組件到無人載具生態系，都已投入大量心力，準備迎接升級契機與勞工就業機會；柯志恩等藍委卻持續以「綠友友」等不實言論抹黑、唱衰本土軍工產業，嚴重打擊業者信心。

    賴瑞隆提及，政府已設定2030年無人機產值達400億元目標，未來除國防用途外，待技術成熟後，更可廣泛應用於農業、工業巡檢、災害監測與智慧城市，並延伸至無人船、無人車等能量，帶動台灣整體科技升級。

    他痛批，藍白一邊喊支持國防，一邊卻砍掉國軍最需要的無人載具與反制系統研發，不只實質衝擊國防根基，更是在傷害高雄產業轉型、削弱國家韌性及未來競爭力，甚至與全球民主國家強化防衛韌性的方向背道而馳，只會「親痛仇快」。

    賴瑞隆呼籲，大是大非之前，所有藍白立委都應清楚表態，並拿出勇氣停止政黨算計、回歸國家利益，亡羊補牢，與人民站在一起共同守護台灣安全。

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