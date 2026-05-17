密室逃脫釀死案 簡舒培揭市府基層早有動作 批蔣萬安還在卸責拖延

北市議員簡舒培表示，現在蔣萬安市政府的治理現況不是基層沒動作，而是高層一路拖延、消極不作為。（擷取自台北市議員簡舒培臉書）

台北市密室逃脫接連發生兩起重大公共安全意外，上個月台北市議員參選人陳聖文才遭壓克力銳片刺入腰部，這個月員工測試「女鬼上吊」機關時，頸部遭勒住最終身亡。台北市議員簡舒培怒批，面對已經發生人命傷亡的重大事件，蔣萬安卻還在說：「缺乏統一管理制度，要和中央一起努力。」她表示，10日發生女員工意外事件時，市府基層就已知道事態嚴重，高層卻到14日傍晚才召開府級會議，直言：「問題根本不是沒制度，而是蔣萬安市政府完全沒有積極作為！」

簡舒培發文表示，她私下接獲市府基層同仁爆料，在5月10日 「邏思起子」密室逃脫發生女員工意外事件，隔天台北市基層同仁其實就已經開始動起來了。相關單位第一時間就上網搜尋、整理密室逃脫業者資料，開始盤點台北市36家密室逃脫相關場所，準備好跨局處會議所需資料，等著市府高層召開跨局處會議，啟動全面稽查。換句話說，基層早就知道事情嚴重，也早就準備好了。

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簡舒培說，卻一路拖到星期四（5月14日）傍晚，市府高層才終於召開府級會議。更誇張的是，開完會之後，竟然還是沒有拍板何時進行全面大稽查！她問，到底在等什麼？到底在軟弱什麼？難道是要等下一個意外發生嗎？

她也指出，台北市政府本來就有權責可以處理！不論是勞工職場安全、消費者人身安全、消費權益保障及公共場所安全管理都有相關法令，可以要求業者改善、可以進行稽查、可以保護消費者與員工安全。問題從來不是「不能做」，而是「不願意做」。

簡舒培表示，這就是現在蔣萬安市政府的治理現況；不是基層沒動作，而是高層一路拖延、消極不作為。她說，蔣萬安市政府真的讓人看見什麼叫做：「將帥無能，累死三軍。」基層同仁早就做好準備，但高層卻還在推責任、等風頭、拖時間。就在這樣推來推去、拖來拖去的過程裡，被犧牲掉的，可能就是台北市民的安全，甚至是人民的生命。

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