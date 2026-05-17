硬頸精神拚市政 李四川爭取客家票：若當選全力完成捷運萬大線

國民黨新北市長參選人李四川（中間拿酒杯握手者）今到樹林參加客家團體活動，與鄉親逐桌敬酒、握手。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今午到樹林參加客家團體活動，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧同場不同台，李四川帶著同黨新北隊「小雞」向在場客家鄉親爭取支持，並以客語問候大家，相親也以客語回喊「當選」，李四川表示，做工程的他，自當公務員至今皆秉持類似客家的硬頸精神，步步走下去，他拜託鄉親年底支持他，當選後，他一定會全力將樹林重要的捷運萬大線工程完成。

李四川今與國民黨市議員呂家愷、洪佳君等人一起出席新北市樹林區客屬會承辦的客家藝文匯演公益活動，李四川致詞後再逐一敬酒、握手，與客家鄉親互動熱絡。新北市客家社團理事長協會會長湯富龍讚許李四川是做事的人，說他不屈不撓的精神，就像客家人的精神，新北市客家藝文協會理事長李算妹也送上鳳梨，表達對李四川的支持。

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李四川致詞表示，很高興又回到樹林跟客家鄉親在一起，他常常說「咱都拚硬仔」，做工程的人也一樣，他說，這個精神，是他從當公務人員到現在，一定秉持著類似客家的硬頸精神，所有的市政建設再困難，還是一步一步的走下去。

「拜託鄉親年底給我支持！」李四川說，樹林現在最重要的是捷運萬大線，包括一期、二期，一期大概明年就可以通車，二期還要再繼續努力，如果年底各位鄉親給他支持，讓他能夠回到新北市，他一定會全力將這個工程盡快把它完成，因此拜託鄉親的支持，還有國民黨在土樹三鶯提名的市議員人選、基層里長，全部高票當選。

國民黨新北市長參選人李四川（左5）向說客家鄉親爭取支持，他說，當選後，一定會全力將樹林重要的捷運萬大線工程完成。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（中）進場時，與客家鄉親握手致意。（記者黃政嘉攝）

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