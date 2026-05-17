北市母雞確定 張文潔：民進黨攻防重點不會只有傳統藍綠

議員張文潔認為，民進黨這次在北市選戰，希望讓選民感受到「市政監督能力」與「城市治理方向」的差異。（張文潔辦公室提供）

2026年九合一大選台北市選戰已進入「母雞帶小雞」階段，民進黨籍台北市議員張文潔認為，各黨基本盤與主軸會越來越清楚，民進黨這次在台北的重點，不會只有傳統藍綠對決，而是希望讓選民感受到「市政監督能力」與「城市治理方向」的差異，因此包含交通、居住、托育、公共安全、青年政策等議題，都會是接下來攻防重點。對議員而言，則會更強調「地方服務及政策論述」的結合，而不只是空戰操作。

至於國民黨部分，張文潔認為，蔣萬安目前最大的優勢仍是執政資源與市政曝光，因此藍營策略應該會偏向「母雞穩定帶動基本盤」，並透過行政資源與區域組織鞏固席次。不過，在部分競爭激烈或結構變化中的選區，藍營內部其實也會有世代交替與票源重疊壓力。

請繼續往下閱讀...

談到民眾黨，張文潔表示，白營目前看起來仍希望在台北維持第三勢力存在感，因此提名策略傾向「能提盡量提」，尤其在年輕票、都會票較集中的區域，會持續積極布局。不過，當藍白在同一選區都「推好推滿」，實際上就代表彼此存在競爭關係，後續是否有合作空間，還是要看選戰後期的整體局勢變化。

至於外界關注蔣萬安是否可能替民眾黨議員站台，張文潔認為，雖然在政治上沒有什麼完全不可能，但地方基層感受仍然很重要，蔣萬安是一個對自己的政治利益盤算相當謹慎的人，他應該會直接考量北市不論市長或國民黨內其他人出現跨黨站台，基層支持者與地方組織能否接受的現實問題。

張文潔也強調，對選民來說，最後真正關心的，還是候選人能不能回應地方需求、提出具體政見，而不是只有政黨排列組合。台北市選民結構成熟，議題感受度也高，單靠政治操作未必足夠，最終還是會回到候選人的實力與市政表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法