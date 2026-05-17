換肝名醫仲介病患赴中「換器官」賺千萬 監委田秋堇要查了

換肝名醫陳堯俐。（資料照）

換肝名醫陳堯俐涉嫌與生技公司黃姓男子等人，非法仲介9名台灣病患赴中國進行肝臟及腎臟移植手術，獲取仲介費1466萬元，彰化地檢署以違反「人體器官移植條例」起訴，並具體求刑6年。彰化地院判處陳2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。監委田秋堇今表示，此案引發外界對於部分醫師涉及仲介器官移植、違反醫療倫理之質疑，已正式申請自動調查。

田秋堇指出，據悉，陳姓醫師於任職彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院期間，因多次有償仲介病患赴中國進行器官移植並提供手術指導，涉違反我國「人體器官移植條例」，經台灣彰化地方法院判決有罪。

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田監委表示，世界醫師會《人體器官組織移植聲明》及《伊斯坦堡宣言》等國際規範，均嚴正反對器官移植旅遊及強摘器官等危害人權行為。鑒於器官移植深切關乎病患之生命權與器捐者之基本人權，且醫師執業承載高度社會信任與倫理責任，如有嚴重違反醫療倫理規範之行為，將對醫界形象與人權價值影響甚鉅。

她強調，究我國對於國人赴境外移植器官之溯源機制是否健全？現行相關規範有無缺漏或應予改進之處？主管機關就法院判處陳醫師所涉違反醫師倫理規範行為有無確實行政調查？均有深入瞭解之必要。

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