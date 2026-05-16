藍營中正萬華議員初選揭曉！ 退將張延廷披掛上陣 「蔣家軍」郭音蘭落馬

國民黨北市中正萬華議員初選落幕，由張延廷出線。左起郭音蘭、戴錫欽、張延廷。（記者方賓照攝）

國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）初選，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，繼10日至12日佔比70%的電話民調，今（16日）進行佔比30%的黨員投票。最終由張延廷勝出，出身北市府的「蔣家軍」郭音蘭落馬。

國民黨台北市黨部指出，經加權後初選結果，張延廷支持度58.168%，提名排序第1位；參選人郭音蘭支持度47.028%，排序為第2位；參選人周世雄支持度21.607%，排序為第3位。中正、萬華市議員提名確定名單為現任議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平，以及新人張延廷，共4席。

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國民黨台北市黨部主委戴錫欽說，今天第五選區完成初選後，國民黨北市區域提名作業已經完成，31席名單底定，彙整之後將送交黨中央。另外在平地原住民部分，現任議員李芳儒已經完成登記。至於涉詐領助理費的山地原住民李傅中武未領表，戴錫欽說，山地原住民可能會稍微延後一下，市黨部再跟中央繼續溝通，看透過徵召或其他方式產生提名同志。

張延廷表示，感謝辛苦的黨內同志，也謝謝初選對手郭音蘭及周世雄，都讓他學習很多，他會繼續為中正、萬華，以及台北市民，打下這場選戰。

郭音蘭說，感謝可敬的對手，但還是想再強調，這次議員選舉初選採「七三制」是史無前例，今天投票率截至中午只有10多%，這樣的投票率卻佔整個初選三成的結果，這對於新人來說真的是有非常大的挑戰，也希望發生在她身上的事情，可以讓中央對這個制度再進行些調整與討論。

國民黨北市中正萬華議員初選落幕，由張延廷出線。左起郭音蘭、戴錫欽、張延廷。（記者方賓照攝）

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