鄭麗文稱「搞定北京」 趙少康酸：這麼偉大的領袖不容易、川普都不敢這樣講

前中廣董事長趙少康。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程大開地圖砲，不僅酸前中廣董事長趙少康講話沒人信，指涉前面的人都把國民黨敗光光，還說自己已舉辦「鄭習會」搞定北京，訪美再搞定華盛頓，選舉就好選了。趙少康今受訪酸，這麼偉大的領袖真是不容易，過去百年都很少有這麼優秀的黨主席。

趙少康表示，鄭麗文說過去的黨主席或過去十年國民黨都被敗光光等，「我也很高興吼，看到鄭麗文能夠一掃過去國民黨的積弊」，能夠忠心國民黨，很好啊！以鄭麗文最近的言行，不是過去十年，是過去百年，都很少有這麼優秀、偉大的黨主席」。

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趙少康表示，鄭麗文自己說到大陸鄭習會，就把北京都擺平（搞定）了，「我想川普到現在為止也不敢講他把北京擺平了」。然後鄭又說將來到美國去就把華盛頓也擺平（搞定）了，她還說她可以、她想要去跟美國總統川普見面，甚至還有人說她會得諾貝爾和平獎，「這樣偉大的黨主席，我真的一方面為國民黨覺得深慶得人，一方面真的覺得2026年國民黨光靠鄭主席一個人，一定就能夠大勝！」不僅是原來國民黨執政的縣市大勝，「民進黨執政的5個地方也會大勝」。

趙少康接著表示，2028年更是毫無懸念，一定可以把總統、副總統的寶座搶下來，「所以我也恭喜國民黨，也恭喜鄭主席，我真的很誠心地恭喜他們，因為這麼偉大的領袖真是不容易啊！」國民黨能夠選出這樣一個黨主席，真的是國民黨積來的德，因為做了這麼多有利的事情，終於找到一個好的黨主席，把過去10年甚至百年的積弊一掃而光，「鄭主席一出手真的是能夠戰績輝煌，相信國民黨以後的空戰跟組織戰搭配一定能夠戰無不克、攻無不勝」。

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