李四川喊「雙北共治」 蘇巧慧重申「合作不等於共治」新北應有主體性

國民黨新北市長參選人李四川拋「雙北共治」願景；民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡高舉雙手）說，合作不等於共治，新北應保有自己的主體性，展現自己的特色，未來的新北市長一定要以新北市為主體。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川拋出「雙北共治」願景，欲打造雙北交通「30分鐘都會生活圈」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪再次回應，新北跟周邊的城市應該要合作，但她強調「合作不等於共治」，她認為新北應要保有自己的主體性，展現自己的特色，未來的新北市長一定要以新北市為主體，「蘇巧慧就是2026最適合的新北市長候選人」。

蘇巧慧今早到板橋農村公園進行基層座談會前受訪，對於李四川提出「雙北共治」在交通建設部分要打造30分鐘生活圈，台北市長蔣萬安也表示肯定說會一起努力，蘇巧慧回應，新北市的周圍有非常多的縣市，不管是北北基桃、包括宜蘭、桃園、基隆台北市等，她強調，「我們跟周邊的城市都應該要合作，但是合作不等於共治，我認為新北市應該要保有自己的主體性，因為城市之間，是既競爭又合作，我們本來就應該要展現自己的特色，讓自己的特色能夠成為領先者，讓其他的縣市也都覺得我們做得很好」。

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她表示，「我想，這才是自我的城市為主體來思考，未來的新北市長一定是要以新北市為主體，能獨立思考，能爭取選民更多的支持，這是一個能溝通、能互動、有策略、有新觀念的未來領導人，我們會朝這個方向努力」，她再次強調「蘇巧慧就是2026最適合的新北市長候選人」。

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