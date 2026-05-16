川普稱「不希望有人走向獨立」 陳明祺：中華民國主權獨立是確定事實

國家安全研究學會今（16）日舉辦「『川習會』後的美中台關係」座談會，外交部次長陳明祺發表看法，並在會前受訪回應川習會相關議題。（記者叢昌瑾攝）

美國總統川普結束訪中行程，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。外交部政務次長陳明祺今（16）日受訪表示，「中華民國是一個主權獨立的國家，這是一個非常確定的事實」，並重申我國與中華人民共和國互不隸屬，「只有台灣2300萬人民才可以透過民主的方式來決定我們自己」的未來，這是不變的立場。

川普稍早曾於空軍一號上向媒體透露，中國國家主席習近平積極討論台灣議題與對台軍售案，並引述習近平稱「不希望看到台灣爭取獨立」等說法。

請繼續往下閱讀...

陳明祺今天出席「國家安全研究學會」所舉辦座談前表示，川普才剛從北京返回華府、尚未抵達，我方尚未進行簡報，要再確認。不過，他指出，畢竟這是一場在飛機上的隨機談話，「上面還是有很多的」內容、像川普談話的真實用意是什麼，都還要再去進一步了解。

針對川普透露未來會與「治理台灣的人」談談對台軍售，以及外界關注的下批140億美元軍售案，陳明祺說，目前具體數據尚未被正式公開，外交部對此「沒有評論」，但將會與美方持續溝通與了解。他強調，台美軍售本來就是區域和平穩定的基石，也是「台灣關係法」所確認的內容，我方在立場政策上面沒有改變，也如同美方國務卿魯比歐與川普本人這次都再三強調，「美方對台的政策沒有改變」。

陳明祺：比軍售更重要的是台灣加強國防的決心

陳明祺特別強調，比軍售更重要的是台灣加強國防的決心，「台灣要自己願意防衛自己」，願意投注資源，「我想這才是關鍵之所在」，這也是我們國家生存最基本的基礎。

至於外界質疑川普與習近平討論對台軍售，是否觸及美方「六項保證」中不事先與北京磋商對台軍售的承諾，陳明祺指出，川普也提到是習近平主動提起此事，具體內容因我方不在現場，還需要去了解，但美方一貫立場就是願意支持台灣國防，這也包含在國務卿魯比歐與川普總統所說「對台政策不變」的範圍之內。

對於川習會後川普所稱台灣「該回流的晶片產業必須回流」相關談話，陳明祺說，我方在與美國達成的投資MOU上，大概都已討論了相關問題，最重要的是基於廠商全球佈局的需要，「以台灣有限的資源」與廠商表達的全球佈局意願來看，像台積電這樣一個全球性公司有全球佈局，是非常合理的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法