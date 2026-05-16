專家稱亞洲僅5國沒Starlink 林宜敬提醒國安：有些事不方便公開說

數發部部長林宜敬透過臉書分析Starlink，強調此事也牽涉台灣通訊韌性與國家安全，有些事情不方便公開說，數發部正積極處理。（資料照）

民間專家邱繼弘昨（15日）發臉書，稱亞洲僅中國、北韓、阿富汗、敘利亞和台灣沒有Starlink，當他國都已可在飛機連4K影音，台灣仍受限「電信法」，以及馬斯克的「台灣是中國的一部分」說，無法接納Starlink；對此，數發部部長林宜敬也透過臉書分析Starlink，強調此事也牽涉台灣通訊韌性與國家安全，有些事情不方便公開說，數發部正積極處理。

網路創業家、雲沛創新集團執行長邱繼弘指出，Starlink連線至今6年，在全球166國家及地區正式營運，提供烏克蘭戰時通訊，幫助菲律賓偏鄉學校連網，亞洲僅中國、北韓、阿富汗、敘利亞和台灣等5國沒有，前4國是主動封鎖Starlink，台灣則是「電信法」要求外資持股不得超過49%，強調：「當地面通訊全毀，天上那張網就是國家命脈。」

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邱繼弘也細數其他低軌衛星通訊公司，包含英國OneWeb衛星654顆，美國Kuiper只發射212顆還沒開始商用，加拿大Telesat今年中才要發射，目前0顆，三家皆不及Starlink的7千顆衛星；但尷尬的是，Starlink的執行長馬斯克曾說：「台灣是中國一部分」，又有聲音稱中國政府叫馬斯克不准開放Starlink給台灣用，建議台灣放寬法規，把球丟給對方試試看。

數發部長林宜敬在今（16日）用臉書10點回應Starlink，他說，Starlink曾來台與國家通訊傳播委員會（NCC）協商提供服務的事宜，但破局，因其當時態度強硬要求100％獨資在台運營，近期數發部再問Starlink，對方回應台灣地小人稠，4G跟5G的覆蓋率逾99％，未將台灣列為高優先市場；而關於電信法修法，主管機關為NCC，數發部則持開放態度。

林宜敬也說，Amazon LEO（美國Kuiper改名）預計在2028年前發射3200枚以上的低軌衛星，是Starlink最大競爭對手，預計明年上半年商用，其中包含台灣，但該公司沒有要求台灣修電信法，其技術是靠衛星間雷射光進行傳接通訊，不用在地面設密集的通訊站，即使台灣沒有通訊站，也能透過衛星接力傳輸連網。

林宜敬還舉例，其他公司如美國AST Spacemobile也跟台灣公司簽署合作備忘錄，同樣沒有要求台灣政府修電信法；他強調，低軌衛星是一種商業服務，但也牽涉到台灣的通訊韌性與國家安全，還有談判協商的策略與技巧，所以有些事情可以公開說，有些事情不方便公開說，但數發部正積極處理。

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