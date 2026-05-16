籲鄭麗文別再提馬英九身體狀況 趙少康：這是對馬最大傷害和侮辱

前中廣董事長趙少康。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部空戰培訓課程，批評前中廣董事長趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，但昨國民黨稱與事實不符。趙少康今受訪表示，馬英九的身體好不好，跟馬的幹部有沒有違法是兩件事，鄭麗文拿馬的身體狀況來說都是馬英九亂講的，這才是對馬英九最大的傷害和最大的侮辱，「你們口口聲聲講說是保護他，其實你在傷害他了」。

鄭麗文昨天被問及國民黨副主席蕭旭岑被馬英九指控違反財政紀律一事是否為真，她稱馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要在讓馬英九上新聞等發言。鄭麗文昨澄清，她是回應，「蕭副主席已經是仁至義盡」，但沒否認有說馬英九的狀況就是不好，不過說自己還是竭盡一切去維持馬英九的體面。

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趙少康表示，鄭麗文說到馬英九的身體狀況，他認為不要老是拿馬的身體來講馬，「事實是事實、身體歸身體，兩回事情」，不理性的人才會把這兩個混在一起，理性的人知道這兩個兩個是分開的，「妳不能放在一起講」。因為馬英九自己打電話給他，也很理性，說他們都說他失智，但這是兩回事情。

趙少康重申，馬英九身體好不好是一回事，馬的幹部有沒有違法是另外一回事，鄭麗文怎麼把這兩件混在一起呢？鄭麗文不能說馬英九身體好不好跟馬的幹部有沒有違法是一件事，這不是一件事，這是兩件事情，而且這必須有憑據的，相信馬英九基金會會拿出憑據來。

趙少康說，鄭麗文等人一直逼馬英九用他的身體來掩蓋其他的事情，「我告訴你以我對馬英九的了解，他會到法院去去爭個是非、爭個明白的」。因為馬英九在電話裡跟他說，自己現在已經不是法務部長，沒辦法指揮檢察官，但可以到法院去爭個公道吧。馬英九都已經這樣講，鄭麗文等人還在講馬的身體，到底有沒有真的搞清楚馬英九的個性？

趙少康說，他跟馬英九一起進大學、一起畢業，他從大學認識馬英九，馬的個性他很清楚的，不要老是拿馬的身體來混淆這個事情的對錯，因為馬英九怎樣，所以這些事情都沒有、都是馬英九亂講的，這才是對馬英九最大的傷害和最大的侮辱，「你們口口聲聲講說是保護他，其實你在傷害他了」。

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