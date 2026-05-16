高虹安看球遲到又擋舞者表演 網酸：尊重很難嗎？買的是站票?

新竹市長高虹安偕副市長林琨翰前幾天到竹北市看新竹攻城獅賽事，因遲到又擋舞者表演，被網友痛批。（擷取自網路貼文）

新竹市長高虹安前天偕棒球員出身的副市長林琨翰到竹北市觀看新竹攻城獅籃球賽事，結果不僅遲到，進場時剛好是啦啦隊舞者開場表演，高虹安一行10幾人魚貫進場，擋到後方觀眾觀賞舞者表演，讓觀眾錄影的畫面全是高虹安與林琨翰等人擋舞者情形，觀眾忍不住大喊「趕快坐下啦」，有網友將影片PO上網，大酸這幾位舞者的父母不會投給高虹安，更酸高虹安等人除遲到擋鏡頭，買的是站票嗎？

有網友也留言開酸高虹安「當初動力火車來開幕演唱，看完表演人就走了」、還有人酸「新竹堂口堂主駕到」、「他沒把表演喊停，重來一次，市民應該要感恩戴德了吧」、「想問高虹安，您買的是站票嗎」、「懂得尊重，就不會貪污了啊」、「人家高市長，是有案底的人，囂張一點⋯⋯何妨？」、「她好像很難準時，我們孩子兩次的校慶運動會，她都遲到，一大群孩子都就定位了，等了半天，就是在等偉大的市長」。

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高虹安繼上週母親節前夕到稅務局發康乃馨，稅務局人員為迎接她唱歌又跳舞惹議後，日前與副市長林琨翰穿紫衣前往竹北市看新竹攻城獅籃球賽，又因遲到，加上進場時不顧啦啦隊舞者已在表演，她與多名隨扈和攝影進場時很慢又不趕緊坐下，導致後方觀眾錄影畫面全被擋到，也引來球迷噓聲及罵聲。

新竹市長高虹安偕副市長林琨翰前幾天到竹北市看新竹攻城獅賽事，因遲到又擋舞者表演，被網友痛批。（擷取自網路貼文）

新竹市長高虹安偕副市長林琨翰前幾天到竹北市看新竹攻城獅賽事，因遲到又擋舞者表演，被網友痛批。（擷取自網路貼文）

新竹市長高虹安偕副市長林琨翰前幾天到竹北市看新竹攻城獅賽事，因遲到又擋舞者表演，被網友痛批。（擷取自網路貼文）

新竹市長高虹安偕副市長林琨翰前幾天到竹北市看新竹攻城獅賽事，因遲到又擋舞者表演，被網友痛批。（擷取自網路貼文）

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