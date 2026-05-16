藍白刪無人機預算 賴瑞隆、柯志恩互槓

賴瑞隆批柯志恩以「綠友友」標籤，阻礙高雄產業發展。（賴瑞隆提供）

藍白刪減國防特別條例無人機等預算引發爭議，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批國民黨市長參選人柯志恩以「綠友友」這種標籤，阻礙高雄產業發展；柯志恩今（16）日則駁斥，真正傷害高雄、拖垮台灣未來的是將「特別預算」當成提款機的民進黨政府。​

賴瑞隆強調，國民黨強行通過阻礙國防自主的7800億版特別條例後，柯志恩試圖用各種說詞，掩飾自己對台灣國防產業的忽視，更暴露對高雄產業發展的漠視。並不斷以「綠友友」這種標籤，政治化產業議題，這種操作手法沒有事實依據，請柯志恩明確指出，北中南哪些無人機廠商是他口中的「綠友友」？「是不是台中市長盧秀燕極力爭取的中部無人機聚落，在她眼中也全是政治分贓？」

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賴瑞隆重批柯志恩說，如果有任何弊案，他絕對支持依法嚴查，但若只憑莫須有的政治指控，為了配合黨意全盤扼殺新興產業，「這將失去市長候選人該有的格局，甚至看不到立委該有的專業!」

他進一步說，如果柯志恩真的重視國防產業，就該正視國防部的多次說明，公務預算的排擠效應，會讓新增項目難以推動，而特別預算正因為具備穩定且可預期的期限，才能給予無人機產業所需要的長期訂單，讓廠商敢於投入研發與投資。

柯志恩今天則反擊說，她與盧秀燕的立場一致，全力支持台灣發展無人機產業與國防自主。然而立院才剛通過高達7800億元的國防特別預算，如今民進黨又急於推動第二次特別預算，到底把人民納稅錢當成什麼？民進黨政府應循正常程序，將其編列於中央政府總預算中，而非一再利用「特別預算」繞過正常的審查與監督。

柯反批，賴瑞隆立委任職10年來究竟揭了什麼弊？「綠友友」吃銅吃鐵吃標案，已是全民共認的弊端，賴瑞隆對綠營權貴的涉貪舞弊噤聲不語，卻對在野黨監督預算大肆攻擊，這不是「護航」，什麼才是「護航」？

柯志恩表示，蔡英文前總統時的前瞻計畫大開8800億元綠燈，加上各項戰機與軍購特別預算，累積舉債規模已突破數兆。但試問「台灣人民的生活有變更好嗎？青年買得起房嗎？ 國債如山沉重，民進黨才真正對不起高雄與台灣」。

柯志恩駁斥，真正拖垮台灣未來的是將「特別預算」當成提款機的民進黨政府。（柯志恩提供）

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