基隆市長選舉最新民調！童子瑋緊追謝國樑 差距不到5％

民進黨內部民調顯示，基隆市長參選人童子瑋的支持度上升，與國民黨籍現任市長謝國樑差距在5％內。（記者盧賢秀攝）

基隆市長選戰升溫，近日市府陷入鴨子船、觀光公車採購等爭議，根據綠營內部最新民調顯示，民進黨基隆市長參選人童子瑋支持度已上升至37.7%，緊追國民黨籍現任市長謝國樑42.2%，雙方差距縮小到4.5％，尚有20.1％民眾未決定。童子瑋表示，民調只是階段性參考，團隊會謙卑看待市民意見，並持續提出政見改善市民生活，爭取更多支持。

這項民調以系統隨機抽樣住宅電話用戶，訪問20歲以上成年人，共完成3016份有效樣本，針對2026基隆市長選舉，由謝國樑、童子瑋對決，謝國樑支持度42.2%領先，童子瑋37.7%緊追在後，尚有20.1%未表態。

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相較TVBS去年底公布民調，謝國樑支持度領先童子瑋15％左右，民進黨內部民調顯示，2月底童子瑋與謝國樑的差距已逐漸縮小範圍，最新民調顯示，2人支持度差距拉近到5％以內，藍營領先態勢逐漸縮小，而且不偏任何政黨的選民，仍有超過5成未明確表態，中間選民與未表態族群成為勝負關鍵。

童子瑋受訪表示，民調只是階段性參考，團隊會謙卑看待市民意見，把政策講清楚，目前已完成3大支持政見藍圖，包括敬老金加倍、兒少照顧政策與青年就業方案，接下來也會公布基隆治理藍圖，從醫療、交通、海港等政見，持續改善市民生活，爭取更多支持。

童子瑋說，議會的存在就是希望基隆的市政能夠更透明、更負責，他除了作為參選人，持續推出政見外，也會以基隆市議會議長的身分，公正主持議事，不分黨派協助議員反映民情，發揮議會監督功能，讓市政順利運轉，回應市民的需求。

謝陣營目前沒有回應，不過，近日基隆市議會召開定期會，謝國樑答覆議員質詢時表示，會努力保證明年再接受議員質詢。

基隆市長謝國樑受採購鴨子船等事件影響，與民進黨基隆市長參選人童子瑋的支持度差距縮小。（記者盧賢秀攝）

前總統蔡英文（右）二度與民進黨基隆市長參選人童子瑋爬登山步道，為童子瑋拉抬選情。（記者盧賢秀攝）

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