離島建設條例修正草案 陳光復臉書籲守住澎湖守住台灣

陳光復雖然尚未清醒視事，但臉書專頁對於時事仍不斷發聲。（資料照，記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復大年初一跌倒昏迷至今仍住院治療，但臉書專頁仍持續對政策發表意見，針對金門縣國民黨立委陳玉珍等人提出的離島建設條例部分條文修正草案，有許多「稀釋主權」的試探性修法，卻在立法院以逕付二讀方式跳過審查，發出「守住澎湖，守住台灣」宣言。

針對國民黨版本離島建設條例草案修正，陳光復之妻吳淑瑾透過陳光復臉書表示，對澎湖建設有實質幫助、能減輕民眾負擔的提案，都舉雙手贊成，但很明顯的有部分條文讓人深感不安，如果修法是以犧牲國家安全與澎湖長遠發展為代價，澎湖人絕不能接受，陳光復也絕對不會答應！

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吳淑瑾指出，記得前年陳光復曾提起，金門縣政府有致函澎湖縣政府，希望能推動放寬「中國地區人民投資離島醫療、買賣不動產」並「簡化行政流程」等離島建設條例相關條文修正，當時他對涉及澎湖安全的部分，很明確地回覆金門必須依循既有法令辦理，暗示地方不應繞過中央致門戶洞開，故堅決建議刪除相關條文。

吳淑瑾更進一步透過陳光復臉書發聲，指出「建設」不能成為「統戰」的包裝，「利民」更不該成為「賣台」的藉口，對澎湖有利的應該爭取；涉及國安紅線的則全力抵制。請各位澎湖民眾一起關注法案進展，要睜大眼睛，守護澎湖的每一吋土地，守護台灣這座尊嚴之島。守住澎湖，就是守住台灣。

陳光復臉書專頁，貼出年輕時陳光復在立院捍衛台灣主權照片。（陳光復臉書專頁提供）

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