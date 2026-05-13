川習會明登場 國台辦表明將向美施壓停止售台武器

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

立法院上週通過7800億元對美軍購特別條例，川習會明天在北京登場，中國國台辦發言人張晗今日表明，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器；學者批評，中國希望透過施壓，重新強化台灣議題屬於中國內政的政治框架。

張晗在國台辦記者會表示，我們堅決反對台美軍事勾連。民進黨當局所謂國防安全包藏著「以武謀獨」、「以武拒統」的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的提款機，損害台灣民眾切身利益，破壞台海和平穩定。

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張晗嗆聲，我們解決台灣問題、完成國家統一的決心堅如磐石，能力堅不可摧。正告民進黨當局，「祖國統一勢不可擋」，買再多武器都是螳螂當車，只會讓台獨加速敗亡，受到歷史和正義的審判。

針對川習會將討論哪些台灣問題？張晗表示，台灣問題是核心利益中的核心，恪守一個中國原則和三個聯合公報，恪守美國政府在台灣問題上所作承諾，是美方應盡的國際義務，中方維護領土完整和國家統一的決心堅定不移。

張晗進一步說，台灣純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，我們堅決反對建交國向『中國台灣地區』開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，停止售台武器，不要向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

媒體問及，川習會上，中國是否希望美方對台灣問題做出哪些承諾？張晗回應，「台灣純屬中國內政，堅決反對建交國向『中國台灣地區』出售武器，這個立場是一貫明確的」。

台灣立法院通過軍購條例，川習會是否向美方施壓不要出售武器？張晗說，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，我們堅決反對美國同「中國台灣地區」開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這一立場是一貫明確的，「要維護台海和平穩定，就必須反對台獨」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，在川習會前夕，中國持續強調反對軍售，目的從來不只是裝備本身，而是希望透過施壓，重新強化台灣議題屬於中國內政的政治框架。

洪浦釗指出，中國真正想爭取的，是讓台灣議題重新回到美中處理的框架之下。如此一來，台灣的戰略空間便會被進一步壓縮。對中國而言，最理想的狀態是讓台灣議題徹底從印太安全架構中剝離。

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