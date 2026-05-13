林志玲傳任文策院董事！趙曉慧看好「國際超級經紀人」拓美日

林志玲。（文策院提供，資料照）

媒體報導，傳「台灣第一名模」林志玲將接任文化內容策進院（文策院）董事，預計6月底上任，消息曝光引外界矚目。媒體人趙曉慧表示，台灣影視產業目前急需與國際接軌的關頭，賴清德政府延攬這類國際級藝人進場，具備務實的「戰鬥功能」，更象徵台灣影視產業正處於與國際接軌的關鍵轉折點。

趙曉慧今日發文指出，林志玲早在2025年便與文策院展開合作，預計5年內推動10部具備國際潛力的影視作品。身為能直接參與坎城影展、與日、美影業巨頭對話的頂尖人才，林志玲將在文策院扮演「國際超級經紀人」角色，吸引世界級資金看見台灣。

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趙曉慧直言，台灣影視業不缺創意，缺的是「敢投大錢的人」。既然林志玲願意自掏腰包設立150萬元未來力量獎，無疑是對半導體大廠或創投企業釋放信心訊號。她擅長將「公益資源」轉化為「產業能量」，未來有望引導企業贊助從單純捐款轉向具商業潛力的影視投資。

雖然林志玲過去曾因「親中」標籤面臨質疑，但在2026年演藝圈與國際政治交織的現實下，其轉身可以視為「戰略轉型」與「避險」。隨中國影視市場質變、政治審查趨嚴，林志玲如今已是「日本媳婦」，中國與日本的關係日趨緊張，發展空間受壓。

趙曉慧認為，「就算林志玲沒有擔任文策院董事，但也已經『黑掉』。斷送了中國市場但卻開啟另一個廣大的市場（國際、台灣與日本），因禍得福。」

2025年林志玲已親赴坎城影展，協助台灣影視探尋國際合作。對她而言，未來的戰場是 Netflix、坎城影展以及日本影視圈，這部分的產值與國際地位，遠比現在充滿不確定性的中國市場更具吸引力。

林志玲從第一線退居幕後擔任產業導師，利用強大國際人脈幫助台灣作品打入美日市場，「這是一記漂亮的華麗轉身」，趙曉慧坦言「雖然台派罵她過去很親中，如果她能幫台灣拍出像《魷魚遊戲》那樣紅遍全球的劇，那些罵聲轉眼就會變成掌聲」。

對賴清德政府而言，收編「脫中返台」藝人歸隊，加入「台灣民主大聯盟」，正體現不計前嫌、把餅做大的大氣。

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