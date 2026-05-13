鄭麗文訪美僑宴歡迎中國僑胞？尹乃菁：個人身分參加「處理有彈性」

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨主席鄭麗文6月1日訪美，要黨員僑胞舉辦大型僑宴，不只歡迎中華民國的僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，當然還是會以台灣的僑團僑社為主，如果有個別的大陸民眾僑團，以個人身分來參加，處理上會有一些彈性。

對於這次行程是不是也會歡迎中國僑胞一起參與？尹乃菁表示，應該不是這樣子的安排，大陸方面有大陸的僑團、僑社的組織，「如果有個別的大陸民眾僑團，他們和我們在地的僑團有一些的聯繫，以個人的身分來參加，我想大家在處理上的時候都有一些彈性」。

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尹乃菁說，但這是國民黨主席到美國的訪問，我們在當地聯繫的僑團很多，「因為國民黨不管是在大陸，還是和很多大陸到美國去的僑胞，我們都有很多的關係」。國民黨在美國這麼長的歷史裡面，不管是在地的、新生的一代，或是老的僑社或什麼，它的關係都很密切的，當然還是會以台灣的僑團僑社為主，不會是用一種我們開放的方式來處理。

另，有僑胞抱怨，指黨中央要求他們要「食宿落地接待」。尹乃菁澄清說，鄭麗文這次訪問美國，黨部當然有編預算，所以食宿交通都是由黨部來負責。可能在與僑團溝通時，大家在語義上面有一些誤解，造成了一些的落差。尹強調，鄭麗文訪問美國，黨部是有編預算的，食宿和交通的部分完全不需要僑團、僑胞提供協助，沒有（落地接待）這樣的事情。

尹乃菁表示，海外部在和僑團開視訊會議的時候，有僑胞非常的熱心問到，如果說有可以提供食宿、交通這部分是不是需要他們來負責？海外部回答，如果說僑胞有認識的飯店，然後有接車或是車輛這方面可以提供幫助的話，黨中央當然非常的感謝，因為大家知道國民黨中央黨部經費也不是這麼的充裕。

對於這次訪美，是否會向民主基金會申請補助？尹乃菁表示，這部分她不是很清楚，這是國際部負責的項目；如果國際部有提出申請，那也是合乎相關規定的。

有關這次訪美人數高達14人，堪比總統候選人出訪規格。尹乃菁表示，確定的人數她到現在還是不知道，因為鄭麗文這次到美國的訪問，各方的邀約都非常的熱情，包括學界、僑團和學校，所以目前為止還是沒有辦法和大家公佈說鄭到底要到哪些城市、要參與多少場的演說或是學界僑團的參演。一切隨行的黨職人員都是基於這方面的需要，人數最終會有多少人完全是看訪問的需要。

尹乃菁說，前國民黨主席朱立倫的時代有朱訪問的規格，不同的主席訪問時有他不同的規格，相信他們也都是基於他們安排的行程和需要來做這樣的人力的調度。

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