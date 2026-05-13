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    首頁 > 政治

    國民黨宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪遭聲押 恐重創夫妻年底選情

    2026/05/13 12:13 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺因涉嫌利用職權，要求代理村長交還事務費，遭檢方依貪污罪聲押，消息傳出震撼地方政壇，外界也認為恐將重創他和縣議員妻子黃雯如，年底互換跑道的選情。（記者王峻祺攝）

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺因涉嫌利用職權，要求代理村長交還事務費，遭檢方依貪污罪聲押，消息傳出震撼地方政壇，外界也認為恐將重創他和縣議員妻子黃雯如，年底互換跑道的選情。（記者王峻祺攝）

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺因涉嫌利用職權，要求代理村長交還事務費，檢方依貪污罪聲押，消息傳出震撼地方政壇，外界也認為恐將重創他和縣議員妻子黃雯如，年底互換跑道的選情。對此，黃雯如尚未對外回應。

    張宜樺今年2任鄉長屆滿後，有意轉戰年底縣議員，縣議員妻子黃雯如則規劃「代夫出征」接棒參選鄉長。如今爆出張宜樺涉嫌要求代理村長「交還」事務費遭聲押，2人「夫選議員、妻選鄉長」的交換佈局，將面臨重大變數。

    對此，黃雯如手機未接通，無法取得回應。不過幕僚透露，感謝外界關心，縣議員和鄉長之間各司其職，不便多說。

    由於適逢員山鄉民代表會質詢期間，鄉長張宜樺遭聲押請假，也引發地方議論。鄉公所主秘吳明珍說，目前案件處於「偵查不公開」階段，不對案情細節做額外評論，雖然鄉長缺席，但代表會質詢議程不受影響，鄉務也會維持正常運作。

    員山鄉民代表會副主席高明芳則說，地方並不清楚案情細節，鄉長也未曾對外透露具體情況，是否涉及不法由司法判定，若有違法應受處置，但考慮到鄉長擁有3屆代表、2屆鄉長的資深公職經歷，若沒有違法，也希望透過司法程序還其清白。

    宜蘭縣縣議員黃雯如手機未接通，無法取得丈夫遭聲押回應。不過幕僚透露，感謝外界關心，縣議員和鄉長之間各司其職，不便多說。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣縣議員黃雯如手機未接通，無法取得丈夫遭聲押回應。不過幕僚透露，感謝外界關心，縣議員和鄉長之間各司其職，不便多說。（記者王峻祺攝）

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