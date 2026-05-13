李四川推新北市敬老卡升級政策 每月300點悠遊卡化

國民黨新北市長參選人李四川宣布銀髮福利政見，將敬老卡600點中300點悠遊卡化，方便老人家消費使用。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川13日赴樹林區柑園活動中心參加老人共餐，現場宣布銀髮福利政見，若當選將推動敬老卡升級，新北市敬老卡今年7月起調升至每月600點，他主張其中的300點「悠遊卡化」，包括就診相關費用、長者生活必需品（藥品、保健品等）、家庭生活用品（買菜、買水果等），敬老卡都可以使用。

李四川指出，他的競選對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧主張將敬老卡從每個月600點增加至1000點，但是仍受限於原本搭乘公共運輸交通的使用範圍，他主張將使用範圍擴大至日常生活中，凡是可以使用悠遊卡的地方，老人家都可以使用，讓長者使用上更方便、更實用、更有感。

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李四川指出，新北市已邁入超高齡社會，65歲以上的長者超過81萬人，是全台灣高齡人口最多的城市，在深入基層的過程中，接獲許多長者反映，敬老卡使用範圍有限，加上不少偏遠地區長者點數使用不易，因此每月都會有不少剩餘點數，希望政府能擴大敬老卡使用範圍。

李四川今提出「敬老卡升級」政策，將未來每月600點中的300點悠遊卡化，擴大使用範圍，只要是悠遊卡特約機構就可適用，包括就診相關費用、長者生活必需品（藥品、保健品等）、家庭生活用品（買菜、買水果等），敬老卡都可以使用。

李四川強調，政策必須要幫民眾真正改善問題、帶來實際效用，會持續針對不同族群、不同地區、不同面向，凝聚不分顏色的聲音，提出各項務實政見，並接續新北市推動中的各項重大建設，帶動新北持續升級、帶給民眾更好的生活。

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