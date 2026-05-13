民進黨選對會拍板！沈伯洋參選台北市長 上陣對決蔣萬安

民進黨選舉對策委員會今天拍板，建議徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長。（記者田裕華攝）

布局年底百里侯爭霸，民進黨選舉對策委員會今天（13日）上午達成決議，將徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，並提報下午民進黨中執會完成徵召程序。據規劃，中執會後，將由兼任黨主席的總統賴清德召開提名記者會公布人選，並為沈伯洋繫上競選背帶，正式上陣挑戰現任市長蔣萬安。

據轉述，選對會今天達成一致決議，將建請中執會徵召沈伯洋，代表民進黨參選台北市的市長。至於目前尚未定奪的新竹縣長提名，以及原提名爭取連任的澎湖縣長陳光復因傷病傳出變數，選對會持續討論但未達成共識，對於後續提名也未設時間表。

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據了解，沈伯洋早於今年三月便積極部署。在競選團隊架構上，由深諳輿情攻防的政策會執行長吳思瑤出任總幹事，同額登記角逐台北市黨部主委的立委吳沛憶擔綱執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，負責基層組織與活動。政策面則由熟稔教育文化、兒少權益的不分區立委陳培瑜操刀，後續文宣也會與相關政策及活動進行協作。

為強化選戰基本功，沈伯洋團隊目前已舉行十餘場籌備會議。同時，沈近期積極拜會產官學研單位，並盤整檢視台北市議會近年的質詢資料，運用AI建立市政治理的資料庫，將學術研究的嚴謹態度落實為政策主張，力拚一登場便能展示火力。

陳培瑜今受訪說明，團隊請教了非常多專家學者，而市政發展願景的落實，必須建立在市民對於台北市的想像之上。因此，第一是先傾聽市民的需求；第二是想像政策可以如何落實，而非打高空的狀態。第三是關於AI的部分，主要是透過比較數據整理，確實地理解從柯文哲執政八年到蔣萬安兩年多以來，台北市為何停滯不前、沒有往前發展，以及團隊未來還可以做哪些事情。

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