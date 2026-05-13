選出中國代理人當市長？ 杜奕瑾示警：中國滲透早已深入地方政治

丹轆省班班市的前華裔市長郭華萍。（歐新社資料照）

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，全球民主國家近年陸續警覺，中國對地方政治的滲透，已從傳統情報戰轉向更隱蔽的「灰色地帶作戰」。不再只是間諜活動，而是透過商業投資、地方社團、媒體宣傳、假訊息、地下金流及地方選舉等方式，逐步深入民主體系，甚至有人成功當上市長、議員。

其中最受矚目的案例發生在菲律賓。丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍（Alice Guo）遭菲律賓國會調查發現身分背景疑點重重，除指紋與中國籍人士吻合外，還涉嫌與中國博弈園區、詐騙、地下金流及人口販運網絡有關。菲國參議員更公開指控她是「中國代理人」，郭華萍之後逃亡海外遭逮捕，引發國際關注。

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美國近年也出現類似案件。南加州阿凱迪亞市（Arcadia）的華裔市長王愛琳（Eileen Wang）於2026年遭美國司法部起訴，檢方指控她長期替中國政府從事政治宣傳，卻未依《外國代理人登記法》申報，還涉嫌協助中國在美華人社群操作輿論，最後辭職認罪。

此外，加拿大、澳洲及紐西蘭近年也相繼示警，中國透過僑界、社團、政治獻金與商業利益，長期建立地方政治影響力。

「而台灣，其實早已站在這場滲透戰的最前線。」近年檢調已破獲多起涉及中國資金、地下匯兌、統戰組織、假訊息與地方政治人物案件，從宮廟系統、地方社團到招待里長赴中皆遭關注。

台灣近年查獲多起與東南亞詐騙園區有關的案件，其中包括涉及柬埔寨詐騙園區首腦、人口販運與跨境洗錢、器官交易網絡，透過美台協力追查竟然首腦網路在台灣。檢警調查發現，部分詐騙集團背後不僅有中國地下金流體系，更與跨國犯罪、灰色金融及資訊操作網絡交織。這些組織利用台灣民主社會的開放性，建立資金、人脈與地方關係，滲透地方政治與社會組織。平常詐騙、選舉時資助特定人士。

相關案例顯示，中國政治滲透已從高層外交轉向地方治理。由於地方政治安全審查較弱、媒體關注較少，加上人脈網絡緊密，成為建立長期影響力的重要入口。

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