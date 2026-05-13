黃守仕退黨 詹凌瑀怒批黃國昌「金釵＋關燈手」鬥垮民眾黨

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨汐止區黨部主任黃守仕昨日在臉書PO出退黨聲明，指出種種的紛擾讓她感到惋惜，也讓她那份單純想服務的心，難以再繼續堅持下去。對此，媒體人詹凌瑀表示，民眾黨的所謂「初選機制」根本是場大型行為藝術。表面上人人有機會、票票等值，實際運作起來就是：黃國昌的人想上，奧步先伺候；初選還沒開打，對手就已經被謠言、被影射、被各種莫名其妙的爆料弄到體無完膚。

詹凌瑀在臉書PO文表示，昨天才在講黃國昌「關燈手」一揮、民眾黨內爆退黨潮，今天劇本立刻續集上演。曾經準備披著民眾黨戰袍出戰汐止議員的黃守仕，正式宣布退黨。

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理由？被黨內「四大金釵」之一的陳語倢造謠、抹黑、影射，硬生生擠出初選。一句「是時候離開了」，背後是多少基層被消磨掉的熱血。

詹凌瑀指出，說穿了，民眾黨的所謂「初選機制」根本是場大型行為藝術。表面上人人有機會、票票等值，實際運作起來就是：黃國昌的人想上，奧步先伺候；初選還沒開打，對手就已經被謠言、被影射、被各種莫名其妙的爆料弄到體無完膚。萬一金釵真的初選輸了怎麼辦？沒關係，黃國昌會「再做安排」，總有位子給自己人。這哪叫初選？這叫公開的喬事大會。

詹凌瑀續指，黃守仕的故事，講白了就是一個年輕人滿懷理想踏進政黨，結果發現裡面玩的不是政治，是宮鬥。她兩年前受柯文哲感召投入志工，紮紮實實走基層，沒拿過黨中央一塊資源，純粹靠自己，等她準備往前走一步、想代表民眾黨選議員時，立刻被金釵一套組合拳打到退選。「後援死光就算了，還有隊友對妳扔手榴彈」，這不是黃守仕說的，是另一位剛宣布不惜脫黨參選的楊寶楨的血淚控訴，但放在黃守仕身上，一個字都不用改。

詹凌與分析，更值得玩味的是，這套玩法黃國昌玩得熟得很，因為他根本不是第一次玩。當年時代力量為什麼從第三大黨摔到泡沫化？黨內非昌派一個個離開，理由跟現在民眾黨人講的幾乎一模一樣：資源只給自己人、異議者被邊緣化、檯面下小動作做不完。歷史一再重演，黃國昌的路數還是那樣，從時代力量押到民眾黨，死性難改，更荒謬的是，黃國昌一邊用「關燈手」對外恐嚇黨員別亂講話，一邊放任金釵在黨內橫著走，這種雙標操作，看在地方基層眼裡是什麼感受？年輕人加入政黨是為了改變什麼，不是為了當金釵的陪葬品。

詹凌瑀直言，當每一個有理想、有能力、有地方經營實績的人，最後都被同一套劇本逼走，這個黨剩下的還有什麼？剩下黃國昌、剩下四大金釵、剩下一群只敢說「主席英明」的應聲蟲，民眾黨曾經被期待是台灣政治的第三條路，現在看起來，比較像黃國昌個人的家族企業。柯文哲留下的盤子，被黃國昌用「關燈手」一招一招打碎；剩下還沒走的人，可能要認真想想，自己是不是下一個黃守仕、下一個曾妍潔、下一個楊寶楨，黃國昌不需要做什麼大事就能毀掉民眾黨，他只要繼續做他自己就夠了。

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